Freddy Góndola y Mariano Torres hablaron sobre las acusaciones de racismo del panameño

Freddy Góndola se quejó de insultos racistas contra Mariano Torres (Rafael Pacheco Granados)

La final del Torneo de Copa entre Alajuelense y Saprissa terminó caliente por diversos motivos, uno de ellos fue la acusación que Freddy Góndola dirigió al capitán morado Mariano de Torres de presuntamente haberle dicho insultos racistas.

Durante la mejenga el manudo estaba chivísima, tanto así que un momento no quería ni seguir jugando y se le fue encima al argentino reclamándole con mucha dureza.

Tras la mejenga, Freddy afirmó que se sentía muy decepcionado de lo ocurrido, pues siempre ha apoyado a otros futbolistas cuando han pasado por eso.

“Yo fui el primero que apoyé a Javon (East) en el Morera (cuando le dirigieron insultos racistas), pregunten a Pipo y a Celso, todos somos seres humanos, él no me debe decir eso ‘negro mono’ no me puede decir, por más intensidad que esté el partido el tienen que respetar porque todos somos iguales”, indicó a FUTV tras el juego.

Tras esas acusaciones, Mariano respondió que a él lo pasan ofendiendo en los partidos y nunca se queja, sin entrar en detalle si dijo algo racista.

“¿Sabés las cosas que me dicen a mí adentro de la cancha? y yo no digo nada, ya me pasó en otro momento y cuando fuimos a declarar no dijeron nada, ¿Sabés las cosas que me dicen a mí? Nunca digo nada porque soy jugador de fútbol y entiendo cómo se juega”, comentó.