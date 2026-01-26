Freddy Sontoy asegura que Cartaginés mereció más ante Saprissa

Cartaginés es el nuevo líder del torneo de Clausura 2026 tras empatar este domingo sin goles en el Ricardo Saprissa y con la derrota del Herediano en Liberia, algo que recalcaron en el conjunto azul durante la conferencia de prensa de Freddy Sontoy, asistente técnico brumoso.

“Después del partido de la Liga, lo hablábamos, del estilo de juego de Saprissa, y justo nos encontramos con el análisis que se hizo: juego directo, mucho centro, pelota parada, y yo creo que fueron sus fortalezas. Estuvimos atentos a esos detalles y siento que si hubiésemos sido más atrevidos, yo siento que nos pudimos llevar algo más, pero creo que es un justo empate”, respondió Freddy.

Amarini Villatoro no pudo estar en el banquillo tras la expulsión en la jornada anterior (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Sobre la definición hizo referencia, ya que Cartago tuvo opciones claras tanto este domingo como incluso en juegos anteriores que no pudieron aprovechar para simplificar los partidos.

“Si hubiéramos sido más efectivos de cara a marco, otra cosa hubiera sido, pero el hubiera no existe; nos falta esa paciencia frente al arco”, acotó.

Sobre Andrés Chiroldes, quien salió lesionado y por los gestos del jugador no parecía algo sencillo, Freddy también dedicó algunos minutos.

Cartaginés salió como líder de su visita al Ricardo Saprissa (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

“Le van a hacer una resonancia porque sí fue, probablemente algo del ligamento; esperemos que no sea así, pero igual, todos le hemos mostrado el respaldo”, añadió.

Acerca del ritmo del campeonato nacional, jugándose muy seguido, el asistente de Amarini Villatoro respondió.

“No ha sido fácil, todos los partidos los hemos tomado como finales. Si ven en el segundo tiempo, la intensidad baja y es algo que tenemos que planificar en el tema de cargas”, aseguró Sontoy.