¿Fue bien expulsado Aarón Salazar en el clásico? Exárbitro lo deja claro

Aarón Salazar salió expulsado luego de ver dos amarillas en el duelo entre Saprissa y Alajuelense a los 75 minutos del compromiso, tras cometer una infracción sobre el morado Luis Javier Paradela.
Para el analista arbitral de La Teja, Henry Bejarano, la segunda cartulina para el defensor rojinegro fue una decisión correcta.
“Bien expulsado por golpear a un adversario en la cara, doble tarjeta amarilla correcta”, dijo Bejarano tras la jugada de Salazar.
Alajuelense y Saprissa se encontraban igualados a un tanto en el momento de la segunda amarilla del defensor Aarón Salazar, con lo que la Liga se quedó con uno menos y perjudicó a su equipo.