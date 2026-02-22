¿Fue bien expulsado Aarón Salazar en el clásico? Exárbitro lo deja claro

Aarón Salazar salió expulsado luego de ver dos amarillas en el duelo entre Saprissa y Alajuelense a los 75 minutos del compromiso, tras cometer una infracción sobre el morado Luis Javier Paradela.

Aarón Salazar salió expulsado por doble amarilla (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para el analista arbitral de La Teja, Henry Bejarano, la segunda cartulina para el defensor rojinegro fue una decisión correcta.

“Bien expulsado por golpear a un adversario en la cara, doble tarjeta amarilla correcta”, dijo Bejarano tras la jugada de Salazar.

Alajuelense y Saprissa se encontraban igualados a un tanto en el momento de la segunda amarilla del defensor Aarón Salazar, con lo que la Liga se quedó con uno menos y perjudicó a su equipo.