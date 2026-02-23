¿Fue perjudicado el Herediano en San Carlos por el VAR? Exárbitro lo deja claro

En los minutos finales de la etapa inicial entre San Carlos y Herediano, a Marcel Hernández se le anuló un gol por posición adelantada previa a la anotación del cubano.

Henry Bejarano considera acertada la determinación del VAR en el gol anulado a Marcel Hernández (Jose Cordero)

El exárbitro y analista de La Teja, Henry Bejarano, aclara que la determinación del VAR fue acertada, pese a que en principio se otorgó el gol como válido por medio de los silbateros en cancha.

“Sí está fuera de juego por interferir en el juego”, añadió Henry sobre el gol que fue anulado no por la posición de Marcel, sino por la acción anterior.

Los florenses se les anuló el tanto que pudo significar el empate a uno en el marcador.