¿Fue un error qué Gustavo Alfaro dirigiera el partido de Panamá desde el banquillo?

Para los expertos consultados, la culpa de Gustavo Alfaro dirigiera con pocos días de asumir el cargo es compartida. (Rafael Pacheco Granados)

Antes del partido ante la Selección de Panamá, muchos catalogaron a Gustavo Alfaro como valiente por asumir el reto con pocos de días de ser contratado, pero después de la mejenga todo cambió para el seleccionador nacional.

Ante las criticas que recibió el equipo después del primer round entre costarricenses y panameños, por el boleto al Final Four de la Concacaf y la Copa América 2024, le preguntamos a un periodista deportivo y a un técnico si fue un error que el Lechuga estuviera en el banquillo y sus respuestas darán de qué hablar.

Anthony Porras, de Deportivas Columbia, respondió que con el poco tiempo que tenía no podía hacer magia y detalló que la culpa que dirigiera desde la banca es compartida.

“Gustavo Alfaro no es un mago ni tiene una varita mágica como Harry Potter para tocar algo y convertirlo; él no podía creer que con tres días de entrenamientos iba a lograr que el equipo jugara bien, y aunque después del partido se atrevió a decir que conocía a fondo a los jugadores y la selección, en la cancha quedó evidenciado que no fue así, alineó mal, leyó mal el partido, interpretó mal las acciones del juego.

“Demostró falta de conocimiento y apenas está visualizando el ambiente; por supuesto que fue un error, pero compartido, porque no puede ser posible que don Claudio Vivas se haya lavado las manos y dejara al técnico hacer lo que él quisiera. Entiendo que Gustavo lo solicitó, pero Claudio, como su jefe inmediato en la parte deportiva, no lo debió haber permitido.

“Hay una tercera parte involucrada, que son los hombres de saco y corbata. ¿Por qué el comité ejecutivo lo permitió?. Ellos también son culpables por esta decisión”, indicó.

Marvin coincide

Una línea similar la tuvo el técnico y columnista de La Teja, Marvin Solano, quien agregó que, independientemente, del marcador, era algo que se presentía.

“Yo pienso que él podía dirigirlo, pero creo que hubiese sido bueno que contara con un asesoramiento o con alguien que conozca el medio, que conozca a Panamá, pero no sé si fue decisión de él, si lo quiso o no.

“Él asumió, pero sabiendo que era un riesgo y al principio nadie dijo que no, pero esto no es de ahora; o sea, la selección se vio muy mal, pero esto viene desde hace tiempo; entonces creo que en ese sentido tampoco garantizaba que con otro entrenador mejoraran las cosas.

“El error no es tanto de él (Gustavo Alfaro), sino de los que lo permitieron, del porqué pasó tanto tiempo para escogerlo. Fue un error como compartido, por falta de conocimiento, falta de un asesor, que no creo que necesariamente tuviera que ser Claudio Vivas, porque escuché al entrenador decir que conoce más los jugadores de lo que creemos, pero no, no es cierto; o sea, el jugador se conoce en el día a día, incluso las variantes tampoco ayudaron mucho”, agregó.

Con ese 0-3 en el juego de ida, ahora muchos consideran que sería un milagro darle vuelta al marcador global, pero veremos cómo terminará esta historia este lunes 20 de noviembre, a las 8 p. m. hora tica.