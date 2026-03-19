Fuerza Pública da los detalles de lo que ocurrió con el jugador Alejandro Bran

El Ministerio de Seguridad Pública brindó detalles sobre la intervención en la que se vio involucrado el jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran durante la madrugada de este jueves.

Según el reporte preliminar de la Fuerza Pública, a las 5:34 a. m. se recibió una alerta sobre un hombre que presuntamente se encontraba muy agresivo con personal de seguridad privada dentro de un condominio ubicado en Merced, San José.

Varios vecinos y cámaras de vigilancia captaron el incidente del mediocampista de LDA, Alejandro Bran, con la Fuerza Pública, en un parqueo privado. (Foto: /Foto: cortesía)

Tras el aviso, oficiales se desplazaron al lugar y lograron ubicar al jugador de apellidos Bran Flores.

Según la versión policial, tras ser abordado, el futbolista explicó que mantenía un inconveniente con la seguridad privada del condominio y que únicamente deseaba retirarse del lugar.

Por su parte, el personal de seguridad indicó que el futbolista permanecía dentro del condominio con una motocicleta generando ruido, situación que habría motivado el reporte a las autoridades.

Alejandro Bran Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Amigos del jugador se presentaron al sitio y decidieron retirarlo en un vehículo particular y él actualmente se encuentra en la casa de sus padres en la 15 de setiembre, en Hatillo.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que la Fuerza Pública realizó una advertencia formal y procederá con el reporte correspondiente ante el Juzgado Contravencional de la jurisdicción.

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Las autoridades enfatizaron que se trató de una intervención preventiva y no de una detención formal.