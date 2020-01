Fue superdifícil porque tampoco jugaba y pensé que lo mejor era irse, además, la familia que tengo allá (Estados Unidos) me decía que tenía las puertas abiertas. Por dicha Keylor (Soto), (Edder) Monguio y Bryan Segura, que es como mi hermano y a quien conozco de toda la vida, siempre me apoyaron. Ellos me decían que tarde o temprano iba a jugar y me intentaban motivar porque había días que me levantaba llorando y me preguntaba: ‘¿Para qué entrenar si ni me convocan?’. Ellos me ayudaron bastante y les hice caso, aunque soy una persona demasiado terca y trato de cumplir lo que me propongo, pero también me dije: ‘No voy a dejar que el profe robe mi sueño’.