Futbolista australiano confiesa que es homosexual y planeta fútbol lo apoya

El futbolista australiano Josh Cavallo reveló este miércoles su homosexualidad, convirtiéndose así en el primer jugador en activo del campeonato de su país (A-League) en hacerlo, acción que ocasionó numerosos mensajes de apoyo en todo el mundo.

“Soy jugador de fútbol y soy gay. Todo lo que quiero es jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”, “, declaró en las redes sociales Cavallo, de 21 años.

Pocos futbolistas profesionales han declarado públicamente su homosexualidad y en general lo han hecho después de su retirada para evitar ser víctimas de homofobia desde las gradas de los estadios.

El primero en hacerlo fue el inglés Justin Fashanu en los años noventa, pero se suicidó en 1998 después de haberse retirado y cuando vivía en Estados Unidos.

“Intentar jugar al máximo de tus capacidades y vivir una doble vida es agotador, es una experiencia que no deseo para nadie”, explicó este exinternacional australiano en categorías juveniles.

Paso adelante

Cavallo indicó que el caso de Fashanu estaba en su cabeza cuando evaluaba si revelar públicamente su homosexualidad.

“Recuerdo haber leído sobre Justin Fashanu como el primer futbolista profesional en revelar su homosexualidad en los años noventa y sobre su suicidio ocho años después. Eso me hizo reflexionar”, dijo.

El jugador australiano calificó de “inmenso” el apoyo recibido por su club, el Adelaide United, así como el de sus compañeros de equipo y los responsables del fútbol en Australia.

Futbolistas y exfutbolistas internacionales también mostraron su apoyo a Josh Cavallo.

“Orgulloso de ti”, le dijo en Twitter el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).

“Bravo”, aplaudió el exinternacional inglés Gary Lineker.

“Hola Josh Cavallo, no tengo el placer de conocerte personalmente, pero quiero darte las gracias por este paso que has dado. El mundo del fútbol se ha quedado muy atrás y estás ayudándonos a ir hacia adelante”, dijo en Twitter el jugador del Barcelona Gerard Piqué.

Varios grandes europeos que militan con el Arsenal, la Juventus y el Barcelona felicitaron a Josh Cavallo por su decisión.

Las reacciones no solo se dieron en el fútbol. El exbasquetbolista español Pau Gasol, hoy miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), también se sumó a las palabras de reconocimiento.

“En 2021, esto no debería tener que ser noticia. Gracias por este paso hacia adelante para el deporte. Bien dicho, Josh Cavallo”, escribió, Gasol en Twitter.

En junio del 2020 el futbolista alemán del Real Madrid Toni Kroos recomendó a los jugadores profesionales no revelar su homosexualidad.

“Mi sentido común me dice que todo el mundo debería vivirlo en plena libertad, no cabe la menor duda de ello. Estoy seguro de que el jugador, que decida dar el paso, contaría con el apoyo de mucha gente. Eso sí, dudo que sea el caso en el campo ante la afición rival. Cada jugador tiene que decidir por sí mismo si lo considera una ventaja o desventaja, aunque creo que, incluso al día de hoy, no serían todo ventajas”, dijo en ese momento Kroos.

En Tiquicia

En Costa Rica el tema sigue siendo un tabú entre los hombres futbolistas, pero las mujeres son más abiertas y han confesado sus preferencias.

Gabriela Guillén de Alajuelense se comprometió este año con su novia Andrea Arce y lo hizo público en redes sociales.

Futbolista Gabriela Guilén y Andrea Arce

La portera costarricense de Alajuelense Noelia Bermúdez, quien es lesbiana, dijo en marzo del 2020 en ‘Al pie del deporte’ que sabe que muchos jugadores hombres son gais.

“Hay muchísimos hombres futbolistas que son homosexuales, pero no se atreven a decirlo y sé de algunos casos. En el momento en que alguno de ellos tome la decisión de verlo como algo normal va a generar impacto y controversia, pero también dará pie para que otros se sientan con libertad para hacerlo”, agregó.

Quien sí ha dicho abiertamente que es gay en Costa Rica es el jugador de rugby David Zúñiga, quien en octubre del 2019 le dijo a La Teja que fue difícil tomar la decisión.

David Zúñiga jugador tico de rugby quien confesó que es gay. Cortesía. David Zúñiga jugador tico de rugby quien confesó que es gay. Cortesía.

“De joven nunca pensé jugar por el hecho de ser homosexual, fue algo que sentí como una limitante para poder desarrollarme como deportista, porque a los homosexuales se nos enseña que no pertenecemos a esos espacios, así que tuve que romper con esa violencia para acceder al deporte como un derecho”, expresó en ese momento.