Jugadora tica confiesa que salir en FIFA23 fue un sueño cumplido

Melissa Herrera es otra de las futbolistas que salen en el juego. Foto: Captura de pantalla.

Recientemente, La Teja mostró a las jugadoras ticas que salen en el juego FIFA23, y logramos conversar con una de ellas y nos contó su experiencia tras verse ahí.

Ella es Viviana Chinchilla, la mediocampista de Liga Deportiva Alajuelense, pero llamó la atención que por cosas del fútbol no formó parte del campamento previo ni de la convocatoria final de las ticas que jugarán el mundial femenino en Australia - Nueva Zelanda.

Pese a eso, Chinchilla se mostró muy contenta por salir en el juego, y confesó que no se dio cuenta por su propia cuenta, tal como se lo contó a La Teja.

“Me di cuenta por una amistad que salía en FIFA23; cuando él me enseñó que salía, me decía ‘vea, aquí sale usted’ y yo le respondí ‘nada que ver, fijo usted me creó'. Después él me envió unas fotos y videos para que me viera; sin embargo, aún no he usado el juego, pensaba hacerlo esta semana, pero aún no he podido hacerlo”, comentó.

Viviana agregó que la sorpresa llegó en un gran momento, y logró tachar una linea a la lista de sus sueños.

“En lo personal, jamás imaginé verme en un juego de FIFA, pienso que el fútbol femenino va creciendo montones a nivel mundial. Me acuerdo cuando de chiquitilla era mi juego favorito y saber que uno y las otras compañeras que aparecemos ahí, es otro sueño hecho realidad.

LEA MÁS: ¿Se parecen? Así salen las jugadoras de Costa Rica en el videojuego FIFA23

“Muchas de nosotras nunca pensamos que iba a aparecer en este juego; la verdad, estoy feliz, es un sueño cumplido que en mi vida jamás esperé y cuando mi amigo me dijo, pensé ‘wao, tengo que jugar’, esto es bueno para que el fútbol femenino siga creciendo”, amplió.

Viviana Chinchilla (7) actualmente juega en Liga Deportiva Alajuelense. Foto: Prensa Alajuelense

¿Se parecen?

Para conocer como salía Chinchilla en el juego, lo jugamos por varios minutos y leimos en detalles los datos que agegaron FIFA y los creadores del videojuego EA Sports.

A la tica la ponen en la posición de MC, que significa mediocento, de 100 puntos posibles, le pusieron un 60. Entre las cualidades que más se aplican en el juego destacaron en el ritmo con 66, en defensa con 66, 59 en regate, con los pases le pusieron 58 y en tiro 56.

En la parte de comparación mental - física, en el balance le pusieron un 72, con las corridas tiene un 66, su aceleración es de 65 y la compostura tuvo un 64.

Mientras en los atributos de habilidad, la percepción defensiva es su especialidad con 70, seguido de los pases cortos con 65 y en los pases largos le dieron un 61.

De una le preguntamos a la jugadora que tras verse en el juego, en cuáles detalles de las facciones de su cara lograron igualar y con una frase corta lo respondió.

“Se parece en el pelo y la nariz, fue lo que más lograron igualarme”, contestó en medio de risas.

La tica espera que al resto de las jugadoras que sí lograron entrar en la nomina final les vaya bien en la justa mundialista.

No están todas las convocadas

En el momento que revisamos el juego, los creadores agregaron a 23 jugadoras, los cuales no todas estarán finalmente en el Mundial.

Las que aparecen son las porteras Noelia Bermúdez, Génesis Pérez, Daniela Solera y Priscilla Tapia.

Las defensas Mariana Benavides, María Paula Coto, Daniela Cruz, Valeria Del Campo, Gabriela Guillén, Lixy Rodriguez, Carol Sánchez y Fabiola Villalobos.

Katherine Alvarado, Yaniela Arias, Mariela Campos, Viviana Chinchilla, Cristin Granados, Melissa Herrera, Priscilla Lobo, Raquel Rodríguez, Cristel Sandi, Emilie Valenciano y Gloriana Villalobos forman la lista de volantes.

Y las delanteras Priscila Chinchilla, Michelle Montero, María Paula Salas y Carolina Venegas.