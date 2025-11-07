Futbolista de Alajuelense hizo algo radical para dejar de lado sus malas decisiones

Una futbolista de Alajuelense recurrió a un especialista para quitar de su cuerpo, lo que ella calificó como “malas decisiones”.

La jugadora Fabiola Villalobos mostró en sus redes sociales que se somete a un tratamiento para eliminar algunos de sus tatuajes y contó que luego de cada visita al doctor, su piel se recupera de la mejor manera.

“Una sesión más, eliminando malas decisiones”, destacó la defensa en su cuenta de Instagram.

Fabiola Villalobos y su proceso de remoción de tatuajes

Villalobos recurre a una técnica con láser, para eliminar aquellos tatuajes que no son de su gusto.

Este procedimiento lo aplica en ambos brazos.