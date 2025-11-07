Deportes

Futbolista de Alajuelense hizo algo radical para dejar de lado sus malas decisiones

Futbolista de Alajuelense está haciendo cambios en su vida

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Una futbolista de Alajuelense recurrió a un especialista para quitar de su cuerpo, lo que ella calificó como “malas decisiones”.

La jugadora Fabiola Villalobos mostró en sus redes sociales que se somete a un tratamiento para eliminar algunos de sus tatuajes y contó que luego de cada visita al doctor, su piel se recupera de la mejor manera.

“Una sesión más, eliminando malas decisiones”, destacó la defensa en su cuenta de Instagram.

LEA MÁS: El sincero mensaje de Wílmer López tras medir a Alajuelense femenino contra gigantes de Concacaf

Fabiola Villalobos se quita tatuajes.
Fabiola Villalobos, jugadora de Alajuelense se somete a un tratamiento para remover algunos de sus tatuajes. Instagram Fabiola Villalobos. (Instagram Fabiola Villalobos./Instagram Fabiola Villalobos.)

Fabiola Villalobos y su proceso de remoción de tatuajes

Villalobos recurre a una técnica con láser, para eliminar aquellos tatuajes que no son de su gusto.

Este procedimiento lo aplica en ambos brazos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseFabiola Villalobos
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.