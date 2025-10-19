Deportes

Futbolista de Alajuelense se lleva una dura noticia previo al Clásico

El defensor Guillermo Villalobos enfrentó un duro momento personal antes del partido ante Saprissa, tras sufrir una dolorosa pérdida familiar

Por Eduardo Rodríguez
Guillermo Villalobos considera que el triunfo de Liga Deportiva Alajuelense contra Sporting era clave para la confianza interna del grupo.
Guillermo Villalobos sufrió la pérdida de su abuela previo al clásico. (Prensa Alajuelense)

El jugador de Liga Deportiva Alajuelense, Guillermo Villalobos, se llevó una dura noticia a pocas horas del inicio del clásico nacional ante el Deportivo Saprissa.

En las redes sociales del equipo rojinegro, se dio la noticia del fallecimiento de María Arley Arredondo, abuela del defensor de Alajuelense.

Futbolistas, junta directiva y personal administrativo se unen al dolor del fallecimiento, mencionó la Liga en la imagen donde informó de la dura pérdida para Guillermo.

Lazo negro, luto
Lazo negro, luto (Captura)

El clásico iniciará a las 6:00 p.m. en el Alejandro Morera Soto, y Villalobos ha venido siendo recurrente en las alineaciones de los manudos.

