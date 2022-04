Futbolista de Nueva Zelanda que jugó con Santos da pistas de cómo será el repechaje

Apenas en Costa Rica nos dimos cuenta que nos tocaría jugar el repechaje contra Nueva Zelanda el 14 de junio en Catar, en La Teja nos pusimos a buscar info del país oceánico y fue así como recordamos a Maksim Manko

El neozelandés, de 32 años, jugó con Santos en el 2012 por seis meses y tiene excelentes recuerdos del país y del fútbol costarricense.

Asegura que el juego entre Costa Rica y Nueva Zelanda que dará uno de los últimos boletos al Mundial de Catar 2022, será extremadamente complicado para ambos equipos.

Maksim Manko juega hoy en día con Onehunga Mangere United.

Maksim nació en Ucrania y allí tiene familiares. Dijo que algunos parientes han huído a Polonia, pero no quiso profundizar en ese tema. Manko se retiró del futbol profesional, pero forma parte de un equipo aficionado en Aukland, Nueva Zelanda, el Onehunga Mangere United.

La Teja conversó con el volante ofensivo, quien se encuentra en Aukland, Nueva Zelanda.

Maksim Manko jugó solo seis meses en Costa Rica. (Cortesía )

- ¿Qué opina del repechaje entre Costa Rica- Nueva Zelanda?

Para mí, Nueva Zelanda tiene buen equipo, una buena mezcla de experiencia y jóvenes que juegan bien, así que tiene buenas posibilidades. No sé bien cómo va Costa Rica, pero imagino que será competitivo. No sé quién va a ganar, pero será por un gol.

- ¿Cuáles son las fortalezas que Nueva Zelanda puede imponer ante Costa Rica?

Tiene un buen delantero que juega en Inglaterra (Chris Wood, en Newcastle), juega muy bien en el área y otros delanteros que son más técnicos y habilidosos y van bien en los tiros libres, tiros de esquinas y ese tipo de jugadas.

- ¿Pudo ver algún partido de Costa Rica?

La verdad que no, no tengo mucho tiempo.

Maksim Manko con sus hijos Augusto y Maya.

- ¿Qué dice la prensa de Nueva Zelanda sobre Costa Rica?

La prensa no dice mucho de Costa Rica porque ya saben que los equipos de América son duros, el último repechaje que jugó fue contra Perú y perdió y empató (0-0 en Nueva Zelanda y 2-0 en Perú), así que sabe que será un partido difícil y que el equipo de Costa Rica tiene muchos jugadores que juegan a alto nivel, eso dice que será bien difícil, pero no podemos perder la fe porque Nueva Zelanda ha tenido buenos triunfos.

-La prensa internacional da como favorita a Costa Rica, ¿prefieren ese papel de víctimas?

Creo que Nueva Zelanda nunca es el favorito y siempre ha sido así en el futbol y sigue siendo así, pero no nos tiene preocupados.

-¿Qué recuerda de su paso por el futbol tico?

Fue una experiencia que me encantó, la pasé muy bien, jugué con Osvaldo Rodríguez y con el Chino (no recordaba el apellido, es Juan Diego Madrigal) que también estuvo en Noruega. Me encantó estar con esos jugadores de alto nivel y recuerdo clubes como Saprissa, Alajuelense y Cartaginés. Eran muy lindos esos partidos, en general me gustó mucho la cultura costarricense.

No tuve mucho chance de viajar como turista, pero Guápiles era una ciudad más chica de lo acostumbrado, caminábamos a los entrenamientos, la comida era maravillosa, nos daban frutas, melones, sandías, piñas. Recuerdo viajes a lugares como Pérez y Puntarenas.

-¿Dejó amigos en Costa Rica, mantiene algún contacto?

No he estado en contacto con nadie, Mario (Víquez) lo recuerdo a él, era muy conocido en el pueblo, me ayudó mucho allá y cuando estuve allí muchos jugadores me trataron bien, como Victor Bolívar y Javier Loaiza. El técnico era Eduardo Méndez, un uruguayo, muy buen profe y respetuoso.

El tercero arriba, de izquierda a derecha es Maksim Manko, con aquel Santos de Guápiles.

- ¿Ha vuelto?

No he podido volver, estuve varios años en Argentina antes y luego de eso, fui a Costa Rica y después volví a Nueva Zelanda, luego estuve por medio año en Chile. Tengo ganas de regresar, pero cuando se acabe esto del covid porque en este país recién abrieron las fronteras. Quizás vuelva en un par de años más, cuando mis dos hijos estén más grandes. Se llaman Augusto y Maya y con mi esposa, Javiera.

- Cuándo le hablan de Costa Rica, ¿qué recuerda?

A la gente, es muy buena. Encontré gente relajada en su forma de ser, como la de Guápiles y desde el día que llegué me trataron bien. Son muy respetuosos. Conocí a otra gente de Guápiles muy amorosos. También me acuerdo de un partido muy lindo en el Fello Meza, Cartaginés iba primero y nosotros de terceros y se llenó la cancha una hora antes y me acuerdo que nos silbaban tanto que no escuchábamos. Empatamos a cero, pero fue muy entretenido. Fue un partido increíble.