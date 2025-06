Futbolista Gloriana Villalobos impulsa proyecto para ayudar a niñas en riesgo y revela lo que más le preocupa

Gloriana Villalobos está feliz porque ya recibió el alta médica, luego de una lesión de la rodilla. Prensa SAP. (Jose David Murillo)

Luego de pasar meses complicados a raíz de una lesión, Gloriana Villalobos prácticamente ya está lista para volver a las canchas y a nivel personal está feliz, porque está comenzando a trabajar como trabajadora social.

La jugadora del Saprissa y de la Selección Nacional ya recibió el alta deportiva, de su lesión de rodilla y hasta entrenó con la Tricolor, pero no fue convocada para la fecha FIFA.

“Me siento mucho mejor, ya me dieron de alta y ya estoy con la Selección entrenando, estas últimas semanas, pero por un tema de de precaución y por lo que viene en la eliminatoria se tomó la decisión de no participar en esta fecha FIFA contra Canadá y estoy esperando a ver qué sucede a nivel profesional”, aseguró.

A nivel personal, Glori ya está ejerciendo su profesión y nos contó que, junto con otra profesional trabajan en Alajuelita. A inicios de mayo, a Villalobos le aprobaron la tesis de su licenciatura.

“Ya estoy ejerciendo y estoy en un pequeño proyecto en Alajuelita, que se llama ‘Mi cancha, mis reglas’ y estoy con una compañera que es educadora física. Ella da la parte de educación física, yo doy la parte de psicología social.

“El motivo por el que saqué esta carrera, es para utilizar el fútbol como un instrumento, como un transporte que me lleve a cambiar un poquito las vidas, quiero enfocarme mucho en género y romper esas dinámicas deportivas que han afectado muchísimo al género”, comentó.

A inicios de mayo defendió su tesis en trabajo social y fue aprobada. Instagram Gloriana Villalobos. (Instagram Gloriana Villalobos./Instagram Gloriana Villalobos.)

“He visto chicas que quieren crecer, quieren ser mejores, pero por no tener las oportunidades, los recursos, por el lugar en donde nacieron creen que no pueden hacer nada”. — Gloriana Villalobos, futbolista.

Estereotipos

Gloriana es consciente de que los estereotipos golpean a muchas mujeres que desean practicar ciertos deportes y los hombres tampoco escapan de esta realidad.

“Hay estereotipos que dicen que las mujeres no pueden jugar fútbol, que los hombres no pueden hacer ballet, que no pueden hacer voleibol y me quiero enfocar en brindar un poquito de sensibilización en lo que es género y cómo puede afectar”.

“Entonces, creo que y por ahí vamos a ir, hay proyectos que vienen que me emocionan mucho, la verdad, en temas de impacto a nivel integral. Entonces, bueno, vamos a ver qué qué nos trae la vida”, explicó.

La futbolista reconoce que en el cantón josefino ha visto mucha vulnerabilidad.

“He visto chicas que quieren crecer, quieren ser mejores, pero por no tener las oportunidades, los recursos, por el lugar en donde nacieron creen que no pueden hacer nada y ese es un error muy grave que hay que corregir.

“El lugar de donde vienen no quita que no se les pueda ayudar, se les pueden dar herramientas para que puedan crecer. Eso es lo que he visto, mujeres que les encanta el fútbol, pero que necesitan un poco de apoyo, para salir adelante, porque tienen las ganas y el talento”, manifestó.

