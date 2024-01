Futbolista tico Cameron Johnson reveló cómo hizo para tomarse una foto histórica con su excompañero Lionel Messi

Cameron Johnson estuvo al lado de Lionel Messi y su balón de Oro. Foto: Instagram

En mayo del 2023, Cameron Johnson, un futbolista tico que juega de extremo izquierdo y que es muy poco conocido en Costa Rica, fichó por el Inter de Miami de la MLS para su segundo equipo y con posibilidades de estar en el primero en partidos amistosos y entrenamientos.

Llegar al conjunto rosa era una buena oportunidad para él, Miami es una ciudad que conoce como la palma de su mano, allí nació el 16 de abril del 2004 y un proyecto del que podía sacar mucho provecho a sus 19 años y mientras se formaba como futbolista.

Las cosas iban bien, pero jamás imaginó que el club se iba a poner en los ojos de todo el mundo cuando a mediados de julio, Lionel Messi anunció que jugaría en el equipo.

Desde ese momento cuenta Cameron todo cambió, la institución como tal y la ciudad se transformaron y él estaba en medio de todo eso para ser un testigo de lujo. historia que le contó con detalles a La Teja ahora que se vino al fútbol tico para jugar con el Municipal Liberia para el Clausura 2024.

“Cuando vimos la noticia de Messi no podíamos creerlo la verdad, era mucho silencio por muchos días porque hasta que no lo viéramos no lo creíamos, hasta que llegó y lo vimos y wooow, nos dimos cuenta de la realidad, fue algo que nos impactó, que nos pegó fuerte”, destacó.

El primer día que Lio llegó al equipo lo recuerda superbién, no todos los días llega de compañero el que para muchos es el mejor jugador de la historia.

Cameron Johnson está muy entusiasmado de lo que puede dar en el fútbol de Costa Rica con Liberia (Rafael Pacheco Granados)

“Llegó y fue puro silencio, ese día tenía no sé, al menos 50 periodistas afuera del club, cualquier cantidad de personas cuidándolo, lo llevaban de lado a lado, realmente fue una locura ese día”.

Con el pasar de los días, Cameron tuvo la oportunidad de compartir con Messi, de poder saludarlo, de verlo en los entrenamientos y hasta de tomarse fotos con él.

Se hicieron una foto juntos que difícilmente alguien la pueda repetir en el mundo adonde salen junto al octavo Balón de Oro ganado por el argentino en noviembre. Para conseguirla, sí tuvo que esperar un poco, porque ese día que Lio llegó con el trofeo de France Football fue otra locura.

“Eso fue justo, justo después de un entrenamiento, todos estábamos sacándonos fotos y pensé en esa foto, dije: ’voy a ver si quiere’ porque no lo quería forzar ni incomodar y se dio en un momento que estaba solo, le pedí la foto y aceptó, me dijo ‘claro, no hay problema’. Es un momento que jamás olvidaré”, detalló con el rostro lleno de ilusión.

Entrenar con Messi es algo que además lo impactó, ver la facilidad con la que hace las cosas, pero también con un compromiso y entrega altísima que explica por qué es quién es. Es una de las cosas con las queda de la experiencia de estar con él.

“Esto me enseñó que en el fútbol cualquier cosa pueda pasar, si uno sueña las cosas están ahí, se pueden dar. Entrenando es una persona muy seria, que siempre se entrega al 100%, que busca mejorar todos los días y uno al ver como jugador esos ejemplos piensa mucho, yo también quiero crecer, veía qué hace para tratar de llegar a esos niveles con mucho trabajo”, destacó.

La oportunidad de jugar con Lio a Cameron lo ilusionaba no solo por lo que representa Messi, sino que en su historia de vida, cuando era un niño se fue a vivir a Argentina, allá se formó futbolísticamente en equipos como Boca Juniors y Lanús y hasta aprendió a hablar español, por eso su acento argentino.

Al hablar con Johnson sin conocerlo, uno pensaría que es argentino, pero cuando te dice que nació en Estados Unidos, que su mamá es tica y que creció en Buenos Aires, generalmente provoca muchas preguntas a las que está muy acostumbrado.

“Yo nací en Miami como mi papá, allí empecé jugando hasta los doce años cuando di el salto a Buenos Aires, estuve en Boca Juniors año y medio, luego me fui a Lanús, adonde estuve tres años y firmé mi primer contrato profesional”

“Después decidí irme que es cuando regresé a Estados Unidos, volví a casa, a Miami, estuve casi un año en Inter Miami, luego decidí que quería otro reto y pensar en Costa Rica me gustó mucho”, destacó.

Aunque Cameron no nació acá, siempre ha sentido mucho cariño y simpatía por Tiquicia, vino en varias ocasiones con su mamá y cuando se le acercaron de la Fedefútbol para integrarlo a las selecciones menores aceptó feliz la oferta a pesar que la de los Estados Unidos también le tocaba la puerta.

Cameron Johnson estuvo con la Selección de Costa Rica sub 23 en el Torneo Maurice Revello en Francia en junio del 2023. Foto: Cortesia Fedefútbol

“De chiquito mi mamá siempre me hablaba de Costa Rica, me mostraba fotos y muchas cosas, me habla mucho, por lo que Costa Rica siempre fue una gran parte de mi vida, siempre seguía la liga tica y la Selección y cuando se dio el momento de venir a la tricolor, fue algo que ni tuve que pensarlo, siempre tuve clara la decisión, la familia me apoyó mucho”, explicó.

En la pampa Johnson buscará demostrarle a los ticos su fútbol y que le aprendió uno que otro truco a Messi