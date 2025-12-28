Futbolistas de Alajuelense Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos dieron el sí acepto

Las futbolistas Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos dieron el sí acepto, en una hermosa ceremonia que se llevó a cabo este sábado.

Las jugadoras de Alajuelense aún no comparten material sobre su enlace este sábado, pero fue una excompañera de ambas deportistas que subió a sus redes sociales una imagen de la ceremonia.

Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos dieron el sí acepto. Foto: María Paula Elizondo. (Foto: María Paula Elizondo./Foto: María Paula Elizondo.)

La boda

Bermúdez y Villalobos planearon su boda con muchos meses de antelación, luego de comprometerse en noviembre del año pasado.

En la imagen que circula en redes sociales se observa a Noelia con un hermoso vestido en color blanco, mientras que Fabiola lució un traje negro de dos piezas.

La ceremonia se llevó a cabo al aire libre, bajo el resplandor de un cálido atardecer.