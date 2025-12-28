Deportes

Futbolistas de Alajuelense Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos dieron el sí acepto

Las jugadoras de Alajuelense aún no comparten material sobre su enlace este sábado

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Las futbolistas Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos dieron el sí acepto, en una hermosa ceremonia que se llevó a cabo este sábado.

Las jugadoras de Alajuelense aún no comparten material sobre su enlace este sábado, pero fue una excompañera de ambas deportistas que subió a sus redes sociales una imagen de la ceremonia.

Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos dieron el sí acepto. Foto: María Paula Elizondo.
Noelia Bermúdez y Fabiola Villalobos dieron el sí acepto. Foto: María Paula Elizondo. (Foto: María Paula Elizondo./Foto: María Paula Elizondo.)

La boda

Bermúdez y Villalobos planearon su boda con muchos meses de antelación, luego de comprometerse en noviembre del año pasado.

En la imagen que circula en redes sociales se observa a Noelia con un hermoso vestido en color blanco, mientras que Fabiola lució un traje negro de dos piezas.

La ceremonia se llevó a cabo al aire libre, bajo el resplandor de un cálido atardecer.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Noelia BermúdezFabiola VillalobosMatrimonio
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.