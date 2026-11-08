Futbolistas del Herediano respondieron a la dura pregunta si su trabajo quedó en juego tras el fracaso

Herediano tuvo un torneo terrible y con sus futbolistas se tomarían decisiones. (Jose Cordero/Jose Cordero)

La eliminación del Herediano golpeó muy fuerte a los rojiamarillos en diversas áreas: la presidencia, los jugadores y sobre todo la afición que pide acciones y cambios luego del gran fracaso que fue el Apertura 2026.

Los florenses se despidieron del torneo a falta de tres jornadas para que acabe la primera fase y, junto a Escorpiones y Pérez Zeledón, son los únicos eliminados.

Jafet Soto advierte que habrá decisiones en Herediano

Jafet Soto, presidente rojiamarillo, advirtió el sábado que tomarán decisiones, analizarán quién se merece quedarse en el club y actuarán como lo han hecho antes.

Ante la advertencia expuesta, La Teja consultó a futbolistas del Team sobre estas palabras y si consideran que hicieron lo necesario para seguir en un equipo de tanta exigencia e importancia en Costa Rica.

Danny Carvajal reconoce que hasta él podría salir del club

Jafet Soto afirmó que tomará decisiones al acabar el torneo. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Uno de los líderes del plantel, Danny Carvajal, afirmó que esa es una pregunta que tendrá que evaluar cada jugador; no es algo que ni él ni otros puedan decir.

“Yo no te voy a venir a decir quién se va y quién se queda, es complicado, yo soy un jugador más, hasta yo me puedo ir, pero al final nosotros nos defendemos en la cancha, saben lo que podemos dar cada uno de nosotros, el rendimiento que podemos mostrar.

“Uno o dos partidos que usted lo haga bien, no quiere decir que usted sea un jugadorazo, espectacular, o uno o dos malos, al final creo que lo que manda es la continuidad, la constancia es lo que hace que uno tenga una carrera larga y ya las decisiones las tomarán a nivel gerencial y asumir las consecuencias de lo que ha pasado este torneo”, indicó.

Eduardo Juárez reconoce la responsabilidad de los jugadores

En el caso del volante Eduardo Juárez dijo que es una decisión que le compete a Jafet y a la directiva, aunque reconoció que, sin duda, no estuvieron a la altura de lo que se exigía como campeones en este torneo.

“Hay que ver las decisiones que va a tomar para el club, nosotros sabemos que la responsabilidad es compartida, no todo es de los entrenadores, nosotros como jugadores tenemos mucha responsabilidad de lo que pasó.

“Así es esto, hace tres o cuatro meses éramos los mejores y ahora estamos eliminados tres jornadas antes. Toca pasar la página y sacar estos tres partidos, son nueve puntos, sabemos que el club no se merece estar en la posición en la que estamos y a esperar en Dios que se nos den los resultados”, opinó.