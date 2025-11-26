Futuro de Ignacio Hierro en la Fedefútbol se decidirá este miércoles

El Comité Ejecutivo de la Fedefútbol tomará una importante decisión, con respecto a la continuidad de Ignacio Hierro, como director de selecciones nacionales.

Antes de las 8 de la mañana de este miércoles, integrantes del Comité Ejecutivo comenzaron a llegar a las instalaciones del Proyecto Gol, para cumplir con la sesión correspondiente, según informaron en Teletica Deportes Radio.

Luego de la destitución de Miguel Herrera como técnico de la Selección Nacional, el Comité acordó sesionar para analizar la permanencia del mexicano, que fue nombrado a finales del año pasado.

Este miércoles se definiría el futuro de Ignacio Hierro, como director de Selecciones Nacionales. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Ignacio Hierro y sus decisiones desafortunadas

Ignacio Hierro fue nombrado director de Selecciones Nacionales, en diciembre del 2024 pasado, luego de su paso por el Sporting FC.

Hierro llegó al Sporting en enero del 2023 y bajo su gestión estuvo a cargo del nombramiento del técnico Francisco “Paco” Palencia, a quien contrataron a mediados del 2023. Palencia no logró darle forma al equipo y se fue sin pena ni gloria.

Para sustituir al exgoleador mexicano apostaron por Hernán Medford, quien a la larga tampoco logró que el equipo diera el paso definitivo en lo deportivo.

Ignacio salió del club en octubre del año pasado, según comunicó el Sporting, una decisión que se tomó “por mutuo acuerdo”.

En la Fedefútbol, Hierro participó en la contratación de Miguel Herrera, como técnico de la Tricolor.