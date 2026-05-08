Futuro de Youstin Salas podría dar un giro inesperado tras su aventura en Australia

Youstin Salas regresará a Costa Rica, luego de su paso por el fútbol de Australia y en Tiquicia deberá definir su futuro.

Salas dejará el Brisbane Roar FC de la primera división de ese país, equipo al que llegó en setiembre del año pasado.

La ficha del volante es de Sporting FC, club al que se vinculó a finales de diciembre del 2024 y su contrato con los albinegros vence en el 2027, aunque ya suenan intereses de otros clubes en ficharlo.

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Durante la presente temporada en Australia jugó 26 partidos, marcó un gol, acumuló 2.338 minutos y fue nominado al mejor jugador del equipo.

Youstin Salas dejará el Brisbane Roar FC de Australia, equipo al que llegó el año pasado. Foto: Instagram Youstin Salas. (Foto: Instagram Youstin Salas./Foto: Instagram Youstin Salas.)

Definir el futuro

Le consultamos a Dylana Espinoza, esposa del jugador por la situación del futbolista y así respondió vía mensaje:

“De momento no tenemos mucha información, Youstin aún tiene contrato con Sporting, por lo que debe regresar al equipo”; aseguró.

Se rumora que Salas es un jugador que gusta mucho en Alajuelense y que lo tendrían en la mira para incorporarlo al equipo, eso sí, habría que esperar a que nombren al nuevo técnico rojinegro para ver si aprueba o no que pulseen el fichaje del exmorado.