Futv eliminaría los análisis arbitrales de las mejengas

Los análisis arbitrales de las transmisiones de los partidos de primera división que transmite FUTV serían eliminados por el canal del zanate.

Orlando Portocarrero quedó impactado cuando le dijimos la noticia.

Así lo aseguró una fuente de Canal 7, quien dijo que la decisión la tomó uno de los directores del canal, algo que Gabriel Vargas, director de contenido, ni lo desmintió ni lo aseguró.

“Constantemente se evalúan nuevas oportunidades de negocio y el remozamiento de los programas para ofrecer una mejor transmisión o un mejor producto al televidente”, expresó al respecto Vargas.

Los segmentos de análisis arbitral en las transmisiones de FUTV están a cargo de Ramón Luis Méndez cuando los partidos corresponden al equipo de Canal 7 y de Orlando Portocarrero, cuando la transmisión está a cargo de Repretel.

“Una decisión así no le hace bien al futbol, nunca. Se necesita que la gente se dé cuenta lo que el árbitro hace mal”, — Berny Ulloa, exárbitro

La Teja buscó a ambos exárbitros para preguntarles si saben cómo está el arroz.

Ramón Luis dijo que no se referiría al asunto porque no le han comunicado nada, mientras que Portocarrero se mostró impactado por la noticia que le dimos, pues se enteró por nuestra llamada.

“Nunca he escuchado nada al respecto, es nueva esta situación. Tengo contrato de carácter privado con Repretel y me quedo sorprendido porque no lo sabía. Tengo que esperar el comunicado de la gente de Repretel”, dijo.

Méndez y Portocarrero son contratados por los canales, no por FUTV y seguirían ligados a ellos para partidos de la selección nacional, o cualquier transmisión de futbol que hagan esos canales, como los resúmenes deportivos.

El exárbitro Berny Ulloa opinó que es una mala noticia para el fútbol que los analistas sean sacados de las transmisiones.

Ramón Luis Méndez no se refirió al tema porque no le han comunicado nada.

“Es una falta de ética, porque, bien o mal, los analistas tiene derecho a analizar los juegos y que la gente se dé cuenta cuando se equivocan y cuando no, pero muchas veces se enfocan más en los errores que en los aciertos y creo sinceramente que quienes manejan esos análisis deben ser más cuidadosos y no solo criticar por criticar. Si algo es bueno que lo digan”, reflexionó Ulloa.

Futv transmite los partidos de Alajuelense, Saprissa, Herediano, Cartaginés, Guanacasteca, Pérez Zeledón y Grecia, por lo que las mejengas de esos equipos perderían el valioso aporte de los exárbitros.