FUTV y FOX Costa Rica se unen para anunciar un importante cambio sobre la transmisión de partidos

El fútbol nacional tendrá un cambio luego de que FUTV y FOX Costa Rica anunciaron un nuevo esquema de transmisión de partidos.
Este jueves, las televisoras encargadas de darles visibilidad a los juegos de la primera división anunciaron que este modelo de transmisión busca ampliar las opciones para las diferentes audiencias.
En síntesis: FUTV le vendió a FOX Costa Rica 9 partidos del torneo de Apertura 2026, para que puedan ser transmitidos únicamente por la cadena internacional, que anteriormente era Tigo Sports.
Esto será diferente a lo que ocurría con FUTV y Teletica, cuando de manera simultánea transmitían un encuentro. En este caso, al darse la venta del partido, FOX tendrá los derechos exclusivos para su emisión.
La razón del cambio
Este fue el comunicado que lanzaron ambas televisoras:
“FUTV y FOX anuncian un nuevo modelo de transmisión del campeonato nacional de primera división masculina, orientado a ampliar las opciones disponibles para la audiencia y a fortalecer la cobertura del torneo.
“Este modelo, utilizado en distintos mercados internacionales, representa una evolución respecto al esquema tradicional de transmisión por equipos, permitiéndole a FOX sumar 9 partidos por torneo.
“Cada medio conservará plenamente su independencia editorial, su identidad de marca y sus propios equipos de producción, narración y análisis.
“FUTV y FOX reafirman su compromiso con la evolución del modelo de transmisión del fútbol costarricense y con una oferta televisiva que contribuya al crecimiento del campeonato y a una mejor experiencia para la afición.
“La programación correspondiente a cada jornada será comunicada oportunamente por los canales oficiales de Unafut, los clubes participantes, FUTV y FOX”.