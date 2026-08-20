FUTV y FOX Costa Rica se unen para anunciar un importante cambio sobre la transmisión de partidos

El fútbol nacional tendrá un cambio luego de que FUTV y FOX Costa Rica anunciaron un nuevo esquema de transmisión de partidos.

Este jueves, las televisoras encargadas de darles visibilidad a los juegos de la primera división anunciaron que este modelo de transmisión busca ampliar las opciones para las diferentes audiencias.

En síntesis: FUTV le vendió a FOX Costa Rica 9 partidos del torneo de Apertura 2026, para que puedan ser transmitidos únicamente por la cadena internacional, que anteriormente era Tigo Sports.

Esto será diferente a lo que ocurría con FUTV y Teletica, cuando de manera simultánea transmitían un encuentro. En este caso, al darse la venta del partido, FOX tendrá los derechos exclusivos para su emisión.

Este jueves, FUTV y FOX Costa Rica anunciaron un importante cambio sobre la transmisión de partidos de la primera división. Foto: Rafael Pacheco / Foto ilustrativa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La razón del cambio

Este fue el comunicado que lanzaron ambas televisoras:

“FUTV y FOX anuncian un nuevo modelo de transmisión del campeonato nacional de primera división masculina, orientado a ampliar las opciones disponibles para la audiencia y a fortalecer la cobertura del torneo.

“Este modelo, utilizado en distintos mercados internacionales, representa una evolución respecto al esquema tradicional de transmisión por equipos, permitiéndole a FOX sumar 9 partidos por torneo.

“Cada medio conservará plenamente su independencia editorial, su identidad de marca y sus propios equipos de producción, narración y análisis.

“FUTV y FOX reafirman su compromiso con la evolución del modelo de transmisión del fútbol costarricense y con una oferta televisiva que contribuya al crecimiento del campeonato y a una mejor experiencia para la afición.

“La programación correspondiente a cada jornada será comunicada oportunamente por los canales oficiales de Unafut, los clubes participantes, FUTV y FOX”.