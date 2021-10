Gabriel Torres es la opción ideal para sacar a Marcel Hernández de la zona de confort

Gabriel Torres lleva cuatro mejengas con Alajuelense. Foto Alonso Tenorio Gabriel Torres lleva cuatro mejengas con Alajuelense. Foto Alonso Tenorio (alonso tenorio)

Contar con el artillero panameño Gabriel Torres en buen nivel, anotando y asistiendo como lo hizo el sábado pasado ante Guanacasteca es la forma perfecta para meterle presión y competencia a Marcel Hernández en Alajuelense, a quienes muchos han criticado por su bajo rendimiento a pesar de que lleva ocho pepinos en el torneo.

Para muchos aficionados y periodistas deportivos, el delantero cubano no ha sido el mismo al que conocimos en el Cartaginés, ya que consideran que el hombre cayó en una zona de confort, debido a la poca competencia que tenía para poner su titularidad en riesgo, pero ahora la cosa cambia con la presencia del canalero.

El sábado el técnico Albert Rudé le dio la dosis de banca que para muchos necesitaba el isleño, para mandar desde el inicio a Gabygol, quien le respondió de manera pronta a su entrenador.

La competencia está que arde en la zona de ataque y el técnico no le garantiza nada a nadie. En cuatro partidos jugados, tres como suplente y uno como titular, Gabygol lleva dos pepinos y una asistencia en 171 minutos disputados.

Hernández, por su parte, va de goleador del torneo con ocho tantos en 16 partidos y tres asistencias en 1.163 minutos que ha disputado.

Más rápido

Para Hernán Morales, analista de Repretel y FUTV, Gabriel demostró que tiene todo lo necesario para pelearle al cubano el puesto e incluso lo supera en algunos aspectos, como la velocidad.

“El panameño es un poco más rápido, se quiere mostrar de una manera eficiente. Acá lo que se fomenta más que nada es la competencia y saber qué va a hacer el técnico al final, si uno irá a la banca y el otro saldrá como estelar o si en algún momento podría usar a los dos de una vez, pero con un trabajo diferente por parte de alguno.

“Se está fomentando una competencia de altos quilates. En el caso de Marcel pudiera ser que le muerda un poco el amor propio, aunque la verdad a cualquiera de los dos, porque siento que ambos son muy buenos, aunque Gabriel le gana un poco en experiencia, lo que lo hace más ducho en los movimientos”, opinó don Hernán.

Si Morales tuviera que decidirse por uno en este momento, afirma que se decidiría con Torres en el arranque y Marcel como suplente.

“Si la Liga sigue utilizando este sistema que implantó Rudé puede ser que solo uno de los dos calce. Gabriel es un jugador que se mueve mucho en la parte frontal y me agradó que le gusta jugar de pared, de acompañarse y que tiene buen remate de media distancia.

“Uno siente que Gabriel al ser un jugador menos conocido y que todavía los defensas nuestros no le conocen todas las virtudes, entonces tiene el factor sorpresa como desequilibrio, pero Marcel no deja de tener peso. Esto lo debe llevar a recuperar su mejor forma competitiva”, agregó Morales.

Que se pellizque

Johnny “el Loco” González analista de radio y del programa Futcracks de TD Más es más directo y cree que Marcel tiene que pellizcarse para que no se le vayan arriba.

“Aunque algunos números lo avalan, la Liga no contrató a Marcel para el nivel que está mostrando, hay descontento de cierto sector de la afición por la forma en la que a veces juega o se comporta, cuando hace una de más o falla en algo.

“Gabriel ha venido a correr, a asistir, a anotar y a dar movilidad. Me da la impresión que el equipo juega con más velocidad cuando está Gabriel que cuando está Marcel, a quien se le acabó aquello de que no tenía competencia y estaba en una zona de confort, así que sino se espabila lo va a sentar”, comentó.

González considera que es difícil que Rudé vaya a sentar a Torres en este momento, ya que le dio la oportunidad y este le cumplió con gol y asistencia, por lo que si mantiene el mismo esquema lo más probable es que Marcel siga chupando banca.

“Si usted me pone a los dos, no solo por lo que vi el sábado, sino por las características del jugador, me quedó con Gabriel y no solo en lo técnico, sino porque la actitud del panameño no la tiene Marcel. Parece mentira, pero siento más compenetrado a Torres con los compañeros que a Marcel”, explicó.

Alajuelense jugará este miércoles ante Grecia en el estadio Allen Riggioni y de momento Rudé no ha repetido alineaciones por diferentes circunstancias, pero está por ver si Gabygol se ganó la oportunidad de salir otra vez de titular.