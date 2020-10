“En cuanto a mi rol intentaré aportar deportivamente dentro de la cancha todo lo que esté a mi alcance y en liderazgo también. No voy a venir acá de una vez a ponerme etiquetas ni a darme títulos que no me corresponden, pero sí voy a intentar ser una líder dentro del campo y ayudar a todas mis compañeras en lo que esté a mi alcance”, explicó en su presentación con las leonas este jueves.