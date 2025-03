Gabriela Jiménez vivió una experiencia en otro país que cualquier futbolero desearía

Gabriela Jiménez contó su impresionante experiencia al seguir una de sus pasione. Foto: Instagram (IG Gabriela Jiménez)

Gabriela Jiménez, la carismática periodista del 7, vivió una experiencia inolvidable al visitar el estadio Municipal El Alto, en Bolivia, siguiendo así una de sus grandes pasiones, el fútbol.

La guapa comunicadora aprovechó para compartir detalles de su aventura durante uno de los partidos de las Eliminatorias de Conmebol: Bolivia - Uruguay, que terminó en un empate 0-0, resultado que favoreció la clasificación de Argentina al Mundial 2026.

“Partido en el Titán y había que ir, y más que no sabía lo que me esperaba, porque hubo muchas curiosidades. Nunca en la vida había estado en un partido de eliminatorias sudamericanas, así que me vine para el estadio El Alto, vean qué chuzo, está a una altura de 4150 metros sobre el nivel del mar”, inició Gaby.

Gabriela Jiménez disfrutó mucho de su primer partido de eliminatorias sudamericanas. (Gabriela Jiménez/Instagram)

La presentadora expresó su admiración por el entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, y se emocionó al ver a figuras como Fede Valverde y Darwin Núñez

También mostró las butacas de estereofón del recinto y otras particularidades que pudo presenciar como la venta de sándwiches, helados de canela y de cafecito, que según contó, no le puede faltar.

La altura de este estadio puede provocar en algunas personas falta de aire y afectar el rendimiento físico, lo cual favorece a los jugadores bolivianos, que ya están acostumbrados.