Gaby Torres con rudo reto: Casi ningún panameño la ha pegado en la Liga

Gabriel Torres, nuevo delantero de Alajuelense, tendrá como reto destacar en un equipo en el que a los panameños les ha costado pegar.

De los seis canaleros que vistieron la rojinegra, cuatro la pasaron mal y solo el portero Roberto Tyrrel --ya fallecido-- y el defensa Adolfo Machado, lograron destacar.

Los entendidos dicen que Gaby Torres tiene todo para pegarla en la Liga.

Tyrrel ganó tres títulos con el León entre 1961 y 1974. Es considerado uno de los mejores porteros en la historia de la Liga, quizás junto a Carlos “Aguilucho” Alvarado y Alejandro González.

Mientras que Machado fue pieza vital en el título número 30 que consiguieron los manudos en el Apertura 2020.

Los otros cuatro canaleros que ni fu, ni fa son: Armando Gun, Harold Cummings, Abdiel Arroyo y Roberto Cheng.

Gun estuvo en la temporada 2006-2007 y solo jugó cinco partidos, tres de ellos como titular. El club no le renovó porque no llenó las expectativas.

Cummings jugó en el Apertura 2016 y solo anotó un gol con los rojinegros.

Cheng llegó para el Clausura 2018, pero apenas en el segundo partido de la temporada se lesionó en un partido contra Limón y no volvió a jugar.

Arroyo fue contratado para el Clausura 2018, actuó en ocho partidos y anotó dos goles, pero al final de temporada la Liga lo fumigó.

Aprobado

Conversamos con Adolfo Machado para ver qué opina de la llegada de su compatriota Torres a su exequipo.

“Lo conozco muy bien, hemos compartido camerino, somos amigos. Le irá bien, es humilde, trabajador, pro grupo, esforzado. Tiene todo para que le vaya bien”, comentó Adolfo.

Machado vislumbra una buena asociación entre su paisano y algunos volantes de buen pie como Bryan Ruiz, Alex López y Celso Borges.

Adolfo Machado fue clave en el título número 30 de la Liga.

“Pivotea bien, se desmarca, hace diagonales y es un hombre con buena pegada. Tiene gol, va bien por arriba, tiene toda las cualidades para formar parte de esa gran institución”, dijo el defensor.

Machado desconoce porqué a sus otros compatriotas no les fue ta bien con los rojinegros, pero en su caso, dijo que tiene una forma de ser que le ayuda.

Otra historia. Las jugadoras que han llegado a Alajuelense han tenido excelentes resultados con el primer equipo. Tanto Marta Cox, quien ya no está con la Liga, como Kenia Rangel y Natalia Mills, han mostrado mucha calidad con las rojinegras y rompen eso de que a los panas les cuesta jugar con la Liga. Al menos no pasa en femenino.

“Hablo por mí, no puedo hablar por otros compatriotas de por qué no se compenetraron, yo a los clubes que voy siempre hablo con los compañeros, tengo el favor de Dios que me dio una forma de ser carismática. Eso me ayuda, hago bromas, a los demás les gusta mi forma y eso ayuda”, comentó Machado.

Supermán

El periodista panameño Billy Pineda de Mi Diario, en Panamá, también cree que Torres tiene todas las condiciones para pegarla en Alajuelense y que el momento de la Liga es diferente al que vive el Pumas de México, club de donde procede el delantero.

“Va a llegar a un buen equipo, un proyecto sólido, en cambio Gaby Torres no es Supermán como para pensar que podía revertir la situación en Pumas o en la Universidad de Chile, donde también estuvo. En Alajuela el proyecto es otro y es más probable que se adapte”, dijo Pineda.

Sobre los panameños que no lograron pegarla considera que son situaciones específicas que le pueden pasar a cualquier jugador.

A Armando Gun le costó el torneo 2006-07. Archivo. A Armando Gun le costó el torneo 2006-07. Archivo.

“Me parece que lo de Cheng y Cummings fue un asunto más de mala suerte, tuvieron lesiones y no lo lograron. Con Armando, de repente, en ese entonces los panameños no salían tanto al exterior y a lo mejor no estaba preparado para dar el salto”.