Ganadores del Gran Fondo Andrey Amador se llevarán un premio con sello tico

El Gran Fondo Andrey Amador se llevará a cabo el próximo domingo y los ganadores de cada categoría recibirán un premio con sello cien por ciento tico.

La competencia iniciará en el Paseo Colón y los primeros cinco lugares de cada ruta recibirán una camisa confeccionada por los diseñadores nacionales María José Rodríguez y Fabrizzio Berrocal.

La actividad tendrá dos recorridos: la ruta corta, que abarca 60 kilómetros (finaliza en Orotina) y la larga que es de 160 kilómetros (culmina en Quepos).

“En noviembre nos buscó la organización para que les ayudáramos y nos dieron total libertad para el diseño de las prendas. Nos pusieron el reto de tres jerseys (camisetas) para la premiación y quince días después Majo y yo nos sentamos para conceptualizar algunas ideas”, comentó Berrocal.

Por otro lado, Rodríguez le sacó jugo a su experiencia como ilustradora botánica (arte de representar la forma, el color y los detalles de las plantas) y eso le sirvió para darle vida a las camisas.

En turnos

— Los participantes saldrán a diferentes horas (5 a.m., 5:30 a.m. y 6 a.m.)