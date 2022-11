Gareth Bale y Carlos Vela jugarán contra Alajuelense en la Liga de Campeones de Concacaf

Alajuelense es el único club tico en la Liga de Campeones de Concacaf. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La suerte está echada y Alajuelense, el único representante de Costa Rica en la Liga de Campeones de Concacaf se enfrentará a Los Angeles FC, en los octavos de final del sorteo regional.

El sorteo del torneo regional se llevó a cabo este lunes y el encargado de darle la suerte a la Liga fue el tico Rodney Wallace, quien a pesar de que nunca jugó en Costa Rica es un león confeso.

De esta forma, si los angelinos vienen a Costa Rica con su equipo estelar, en el Morera Soto jugarían estrellas como Carlos Vela y el galés Gareth Bale.

El sorteo del torneo regional se llevó a cabo este lunes y los cruces quedaron de la siguiente manera:

Motagua vs Pachuca, Alianza vs Philadelphia Union, Olimpia vs Atlas, Real España vs Vancouver, Alajuelense vs LA Angeles, Tigres vs Orlando, Tauro vs León y Violette vs Austin (club donde juega el tico Julio Cascante).