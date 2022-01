Géiner Segura aprovechará consejos de Michael Barrantes para enfrentar al Saprissa

El camerino del Saprissa está lleno de amigos de Michael Barrantes, pero este sábado cada uno va por lo suyo. Archivo (JOHN DURAN)

El técnico del Cartaginés, Géiner Segura tendrá en el volante Michael Barrantes a un gran asesor para encarar la visita que tendrá este sábado el cuadro papero al estadio Ricardo Saprissa por la segunda fecha del torneo de Clausura 2022.

Luego de jugar por muchos años en el Monstruo, Michael vuelve a la Cueva como rival, por lo que su técnico reconoció que los consejos que puedan dar jugadores como él sobre el rival son valiosos.

“Siempre nos respaldamos en todos los jugadores, ya sabemos de la experiencia de cada uno de ellos, conversamos mucho, hacemos mucho análisis y algún aporte que pueda darnos alguno de ellos lo aceptamos con gusto”, destacó.

Barrantes además de la experiencia que cuenta, tiene incluso licencia clase A para dirigir en primera división, por lo que puede hablar con su técnico sobre tácticas y estrategias con total propiedad.

“No somos un cuerpo técnico cerrado, estamos siempre abiertos a sugerencias, escuchamos a los muchachos siempre buscando tomar las mejores decisiones para el Cartaginés”, agregó.

Michael ha visto acción en las dos mejengas de los brumosos en este torneo y es muy posible que lo haga de nuevo este sábado y se le saque aproveche a toda la información que tiene de sus excompañeros.

Géiner no le da mucha mente a lo que está haciendo el Monstruo y no se fía de nada, a pesar del baile que el domingo pasado San Carlos le metió a su rival de turno.

Géiner Segura quiere traerse por lo menos un puntito de la Cueva como lo hizo el torneo pasado. (Rafael Pacheco Granados)

“Para el Cartaginés, Saprissa y los equipos grandes siempre que no se logra un resultado las críticas son fuertes, nos enfocamos mucho en lo que podemos hacer nosotros. Siempre soy muy respetuoso de los rivales y cuando me he salido de mi forma de ser es porque considero que hay que defenderse.

“Creo que podemos ir a sacar un buen resultado. Lógicamente hemos estado analizando mucho a Saprissa, sabemos lo que es y no nos dejamos llevar por resultados. Tenemos claro qué podemos ir a plantear allá”, explicó.

La única vez que Géiner visitó la Cueva como entrenador brumoso se llevó un empate a uno en el semestre pasado, buen resultado que sin embargo luego no les alcanzó para clasificar a las semifinales del Apertura 2021, traspié que en la Vieja Metrópoli tienen muy claro que no puede repetirse.