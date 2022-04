Géiner Segura arrepentido por tirar botella: “Mil disculpas para los aficionados”

El entrenador del Cartaginés, Géiner Segura, se disculpó este domingo con los aficionados brumosos durante la conferencia de prensa por haber tirado una botella a la gradería que casi golpear a una aficionada.

El técnico hizo ese berrinche durante el primer tiempo cuando aún no habían caído las anotaciones brumosas. En las tomas de televisión se observó que en el entretiempo, el entrenador papero les hizo un gesto de disculpas a los aficionados, ya que se arrepintió por lo que hizo.

Cartaginés le pasó por encima a Saprissa. (JOHN DURAN)

Fue por eso que en la conferencia de prensa le preguntaron por ese incidente, a pesar de que su equipo sacó una importante victoria ante Deportivo Saprissa.

“Mil disculpas a los aficionados, nunca quise que se fuera para allí (la botella), la quise pegar contra la malla, pero se levantó y agarró para la gradería, por dicha no pasó a más”, dijo el entrenador.

Añadió que le hubiera dolido mucho si hubiera golpeado a alguien y reconoció que el botellazo pasó cerca de una aficionada.

“Esto es solo fútbol, me hubiera dolido mucho que una irresponsabilidad mía o una actitud de esas le hubiera hecho mal a alguien. No va a volver a pasar, no es mi estilo, somos seres humanos y cometemos errores, pero no fue mi intención”, explicó.

Además, dijo que el reseteo mental que tuvo el cubano Marcel Hernández en su país le ha ayudado mucho.

“Es un tipo que lo conocí en la Liga, cuando está concentrado, cuando viene con disposición como vino, le va a ir bien porque está conectado con lo que es ser futbolista”.

Géiner Segura salió dolido por lanzar el botellazo. (JOHN DURAN)

También dijo que Hernández es de los líderes de camerino y un jugador muy respetado por sus compañeros y que jugar bien, como lo hizo el Cartaginés, significa saber qué hacer en las dos facetas del futbol, cuando se ataca y cuando se defiende.