Deportes

Geiner Segura dejó Costa Rica para darle a su carrera un giro que lo lleve a otro nivel

Geiner Segura dejó Costa Rica y mostró cuál es el paso que dio para evolucionar como entrenador y llegar a otro nivel

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Geiner Segura reveló este sábado una decisión muy importante con la que busca dar un salto de calidad y llevar su carrera como entrenador a otro nivel.

El extécnico de Herediano, Cartaginés y San Carlos, entre otros, se fue para España para renovarse, actualizarse y evolucionar con las nuevas tendencias en los banquillos.

El Fantasma anuncia su pasantía en Europa

En su cuenta de Instagram, “El Fantasma” contó que estará un tiempo por allá para prepararse, y prometió que mediante sus redes sociales irá mostrando el paso a paso de sus avances.

LEA MÁS: Aficionados de Alajuelense piden a gritos a Géiner Segura y esto responde el técnico

Geiner Segura se fue a España para tener una pasantía y evolucionar como entrenador.
Geiner Segura se fue a España para tener una pasantía y evolucionar como entrenador. (Instagram Geiner Segura/Instagram Geiner Segura)

“Quiero contarles que hace unas semanas, al terminar mi maestría para estar actualizado en la parte académica y con un enfoque de la escuela española, me di a la tarea de buscar cómo aprovechar este tiempo en una pasantía.

“Y, pues, para terminar noviembre de la mejor manera, como les dije, me vine de pasantía, y con esto complementar esos estudios con la parte práctica en cancha, ver y aprender del fútbol desde España. Toda una realización en mi carrera”.

LEA MÁS: Así recuerda Géiner Segura una fecha que hace muy felices a aficionados del Cartaginés

Segura promete compartir cada paso

“Dicho esto, entonces ya saben, por mis redes sociales les estaré mostrando y contando muchos detalles sobre cómo se hizo posible esta oportunidad, que le agradezco mucho a Dios y personas que me ayudaron y que creen en mi potencial”, agregó.

Su última experiencia: salida de San Carlos

Saprissa vs San Carlos
Geiner Segura dejó San Carlos en setiembre. (Mayela López/Mayela López)

LEA MÁS: San Carlos le dijo adiós a Geiner Segura y un ídolo del Saprissa suena para llegar al club

La última experiencia de Geiner en los banquillos fue con San Carlos, club del cual fue despedido el 2 de setiembre; sin embargo, el DT aprovecha el tiempo para superarse y dar ese pasito extra.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Geiner SeguraCosta RicaEspaña
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.