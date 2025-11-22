Geiner Segura dejó Costa Rica para darle a su carrera un giro que lo lleve a otro nivel

Geiner Segura reveló este sábado una decisión muy importante con la que busca dar un salto de calidad y llevar su carrera como entrenador a otro nivel.

El extécnico de Herediano, Cartaginés y San Carlos, entre otros, se fue para España para renovarse, actualizarse y evolucionar con las nuevas tendencias en los banquillos.

El Fantasma anuncia su pasantía en Europa

En su cuenta de Instagram, “El Fantasma” contó que estará un tiempo por allá para prepararse, y prometió que mediante sus redes sociales irá mostrando el paso a paso de sus avances.

Geiner Segura se fue a España para tener una pasantía y evolucionar como entrenador. (Instagram Geiner Segura/Instagram Geiner Segura)

“Quiero contarles que hace unas semanas, al terminar mi maestría para estar actualizado en la parte académica y con un enfoque de la escuela española, me di a la tarea de buscar cómo aprovechar este tiempo en una pasantía.

“Y, pues, para terminar noviembre de la mejor manera, como les dije, me vine de pasantía, y con esto complementar esos estudios con la parte práctica en cancha, ver y aprender del fútbol desde España. Toda una realización en mi carrera”.

Segura promete compartir cada paso

“Dicho esto, entonces ya saben, por mis redes sociales les estaré mostrando y contando muchos detalles sobre cómo se hizo posible esta oportunidad, que le agradezco mucho a Dios y personas que me ayudaron y que creen en mi potencial”, agregó.

Su última experiencia: salida de San Carlos

Geiner Segura dejó San Carlos en setiembre. (Mayela López/Mayela López)

La última experiencia de Geiner en los banquillos fue con San Carlos, club del cual fue despedido el 2 de setiembre; sin embargo, el DT aprovecha el tiempo para superarse y dar ese pasito extra.