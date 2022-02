Géiner Segura demostró que tiene soluciones cuando no están Marcel Hernández y Michael Barrantes

El técnico de Cartaginés, Géiner Segura, dijo que ha convencido a sus jugadores de que todos los que conforman el plantel son importantes, razón por la cual no se sintieron las bajas de Marcel Hernández y Michael Barrantes este domingo cuando derrotaron al Herediano por la mínima en el Fello Meza.

Jeykel Venegas le cumplió a su técnico Géiner Segura. (JOHN DURAN)

“Este es un plantel donde hemos perdido a algunos jugadores por expulsión o por lesión y era el momento de otros de levantar la mano, porque el conjunto debe seguir sonando y debe sonar bien. Todos los jugadores son importantes y sabíamos que les iba a tocar a algunos de ellos y por allí fue lo que trabajamos.

“Entiendo muy bien la exigencia de este club y si ellos no están (Marcel y Michael) no quiere decir que no tengamos soluciones. Los que faltaron son importantes, pero los que entraron también, porque lo hicieron bien”.

Añadió que el triunfo ante Herediano es muy importante, no solo por los tres puntos sino porque aseguró que Cartaginés jugó bien.

“El triunfo representa mucho porque veníamos de dos derrotas. El entrenador que Dios goce de él, Juan José Gámez, decía que el técnico cuando pierde dos juegos se complica, así que nos concentramos en frenar las derrotas. Los jugadores son conscientes de que se hacían cosas buenas, y las retomamos, porque se jugó bien el en primer tiempo y se defendió bien en el segundo”.

El técnico comentó que el cuerpo técnico del Cartaginés es muy crítico con el equipo y que se enfocan en sacar el mayor potencial de cada jugador.

“La vez pasada en Grecia perdí y acepté que el equipo no jugó nada, muchas cosas se dijeron que uno no las puede defender, que no hubo llegadas, que no hubo una buena posesión, y es esencial sentarse y analizar”, añadió.