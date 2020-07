Estamos en restructuración para suplir esas bajas, ya que se fueron Arturo Campos, Carlos Martínez y Alonso Martínez,. Vemos jugadores y lo analizamos para reemplazar a los que se fueron. Al final, lo más importante es que se han ido formando futbolistas durante todo este tiempo. Tenemos jugadores que cuando me contrataron tenían pocos partidos en primera y hoy muchos tienen 60, 70, 80 y hasta cien partidos o más. Tenemos la base de la estructura y ahora es trabajar en fortalecer al equipo con jugadores que se acoplen a la parte presupuestaria. No contratamos jugadores que sean tan caros porque no se puede, armamos un equipo que creamos competitivos y con bajo presupuesto.