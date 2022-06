Géiner Segura: “Estoy enfocado realmente, disfrutando, me siento capacitado”

El técnico del Cartaginés, Géiner Segura afirmó que está capacitado para enfrentar al Herediano en las semifinales. John Durán. (John Durán)

Géiner Segura, técnico del Cartaginés, afirmó que su cara no refleja la felicidad que siente por estar a las puertas de disputar una semifinal contra Herediano.

“Es una semifinal, no pensé que sería de esta manera, pero me he concentrado mucho en el trabajo, en mi familia, en tratar de disfrutarla a mi manera, porque ellos están con uno, estoy muy feliz y a veces no lo expreso, sé lo que queremos sacar, vamos a dar lo mejor.

“Estoy muy agradecido con Dios, las cosas no han sido fáciles, me ha dado madurez para enfrentar cosas difíciles. Estoy enfocado realmente, disfrutando, me siento capacitado, porque a través del tiempo uno se va preparando para estas instancias”, manifestó.

Segura se trajo buenas sensaciones de los fogueos que jugó en México y recalcó que le sacaron mucho provecho.

“Estos fogueos nos dejan mucho, sobre todo a nivel grupal, creo que el grupo hizo una mejor conexión. Lógicamente tener al frente a un rival como Monterrey, es un rival de muy alto nivel.

“Sacamos muchas conclusiones, también sobre todo un equipo que nos puso a prueba y realmente a lo que íbamos le sacamos mucho provecho, sabiendo que es una preparación de cara a lo que viene”, destacó.

Marcel aseguró que el grupo está preparado para jugar contra los brumosos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Siempre bajo presión

El delantero Marcel Hernández habló del estado de ánimo con el que llega el equipo a esta fase.

“Al final estamos muy motivados, nos hemos preparado muy bien, los de experiencia tratar de dar esa tranquilidad, sobre todo lo que se viene.

“Estamos en la fiesta grande, después de un año, Cartago vuelve a estar dentro de los primeros cuatro, que eso es muy importante para la institución, para nosotros como jugadores y tercero sabemos que tenemos un chance bonito, importante de trascender, de ser diferentes y de lograr hacer cosas para la institución, para nosotros como jugadores, hacer lo mejor posible”.

Tome nota. El juego de ida será el domingo a las 11 a. m. en el Fello Meza.

Hernández, que ha jugado dos semifinales con Cartaginés, explicó por qué para él el equipo llega en un mejor momento.

“Hoy sentimos que tenemos un grupo muy maduro, de que la afición le exige muchísimo más porque se lo ha ganado, somos un grupo altamente competitivo, la exigencia dentro del camerino es el campeonato.

“Es una prueba difícil, contra un duro rival y darle énfasis a los pequeños detalles, porque eso va a marcar la eliminatoria”.