Geiner Segura fue tajante sobre el pésimo penal lanzado por Ronald Mauricio Montero

Geiner Segura no quiso señalar a Mauricio Montero por fallar el penal. (Rafael Pacheco Granados)

Geiner Segura, entrenador del Cartaginés, fue tajante sobre los cuestionamientos al mal cobro de penal que realizó este martes su jugador Ronald Mauricio Montero, en el empate a uno ante San Carlos.

A los 73 minutos, el volante lanzó fatal el cobro de penal y botó lo que hubiera sido el triunfo brumoso, luego de un buen partido de su equipo en términos generales.

“Erramos un penal, él los practica y se sentía con confianza, él es muy seguro y se lo dimos, pero hay jugadores que nunca fallan un penal y lo hacen en momentos importantes, pasa”, dijo Geiner sobre la jugada determinante

Segura afirmó que no puede señalar a Montero ni tampoco llegar a decirle a un jugador que es especialista en la materia cómo patear.

“Es complicado meterse en eso, el jugador sabe cómo patear al balón, hay muchos cosas que el jugador penalero debe analizar, es difícil decirles cómo patear, uno le puede decir que le pegue así y otros dirán que le gusta pegarla así”.

“Ellos no son robots, no se les puede decir qué hacer en cada detalle. Me gusta que el jugador pueda tomar decisiones, con responsabilidad, pero hay que respetar ese tipo de cosas”, detalló.

Además, Segura lamentó el gol anulado en el primer tiempo y hasta dijo irónicamente que los goles los hicieron, pero no sumaron en el marcador.