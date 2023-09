Geiner Segura hizo una fuerte petición a líder arbitral para que cumpla en el próximo clásico

Geiner Segura no se anduvo por las ramas para hacerle un fuerte reclamo a Jeffry Solís. (Rafael Pacheco Granados)

Geiner Segura, entrenador de Pérez Zeledón, estaba chivísima luego de escuchar que Jeffry Solís, coordinador arbitral, dijera que San Carlos, su rival de este sábado, ha sido el equipo más perjudicado por los árbitros en lo que va del torneo, algo que le pareció una imprudencia.

Para el técnico de Los Guerreros del Sur, el representante de los réferis se metió en un zapato por hablar más de la cuenta, pues ahora lo legal es que lo continúe haciendo en otros momentos del campeonato y hasta le puso una fecha para su próximo reporte.

“Yo quiero pedirle algo muy especial a don Jeffry, quiero que a partir de ahora, luego de las declaraciones que dio a nivel de estadística para San Carlos, a mí me gustaría que para el próximo clásico, el que sea, dé estadísticas de a cuál equipo se benefició más durante el torneo; independientemente, del que sea, porque me parece que no es ético ni era el momento para hacer eso.

“Esa estadística se la hubiera guardado y la daba al final del torneo, pero como ahora se está dando la información así, entonces cuando juegue un Herediano contra Alajuelense, o Saprissa ante la Liga, haga un conversatorio o una conferencia y diga a cuál equipo se ha beneficiado más y cuál no con los árbitros”, tiró bastante molesto.

De acuerdo con Segura, Solís en lugar de estar relevando ese tipo de datos debería emplearse en darle las herramientas a los árbitros.

“Eso es lo que debería estarse preocupando y no dando estadísticas en momentos cuando estamos en competencia, eso no era sano para nuestro fútbol, pero como lo dijo, yo quiero que lo haga a partir de ahora siempre. Yo le voy a pedir la conferencia y que me diga cuántas veces se ha equivocado a favor y en contra de Pérez Zeledón, porque ya se abrió el portillo.

“El significado ahora será totalmente diferente, si tiene la valentía de decir que a Heredia lo han favorecido o perjudicado más, o a Saprissa, o la Liga, o a Cartago. A ver, yo necesito ver ese conversatorio o esa conferencia ahora, porque tiene que medirse igual para todos los equipos”, finalizó.