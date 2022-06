Geiner Segura: “La clave es la unión, los muchachos se la creen”

Geiner Segura tomó dos torneos para llegar a una final con Cartaginés. (Jose Cordero)

Geiner Segura, técnico del Cartaginés, explicó las claves para clasificar a la final de la segunda ronda y estar a solo cuatro partidos del título.

“La clave es la unión que hay, los muchachos se la creen, esto es el trabajo de todos y cuando digo todos es todos, el partido esperábamos que fuera muy cerrado, los muchachos demostraron mucho carácter, esto es de ellos”

“Esto nos ayuda a seguir creyendo, trabajando, estamos madurando para las instancias que viene, el equipo hoy da un golpe bastante importante”, aseguró.

Segura opinó sobre la buena dupla que ha hecho con Mauricio Wright, en la que se han ayudado sin vanidades ni egos.

“Tengo que ser honesto, esto es trabajo en equipo, algunos tal vez malinterpretan las cosas, pero la experiencia de Wright pesa muchísimo, me ha ayudado mucho, al final la cabeza soy yo, yo soy quien toma decisiones, pero me he dejado ayudar, en esto hay que ser humildes, cuando tenemos un cuerpo técnico como el que tenemos hay que aprovechar. Es un torneo en el que he aprendido mucho”, dijo.

Geiner además contó con la expectativa que vino al club y que poco a poco se han ido cumpliendo los objetivos, pues no llegó solo por llegar a una final sino a llevarse el título, el gran objetivo de todos.

“Cuando yo vine acá vine con la convicción de hacer un proceso, el torneo pasado quedamos fuera por goles y hemos ido creciendo, ahora los jugadores pasan más tiempo en el club, estamos más juntos, hay mucha compenetración, pero todos son importantes, sumamos un granito de arena para ayudar a esta institución”, expresó.