Géiner Segura: “Necesito convencer a esta afición del trabajo que estamos haciendo”

El técnico del Herediano, Géiner Segura no puso excusas luego de la goelada que les propinó Alajuelense. Albert Marín. (Albert Marín)

Géiner Segura, técnico del Herediano, no puso excusas, luego del papelón que protagonizó el Team contra Alajuelense.

“La Liga fue contundente, creo que sacó provecho del balón parado. Nosotros caimos en desesperación y cometimos muchos errores, la clave es que ellos fueron contundentes.

“La Liga ganó bien, al final no hay mucho que decir con un marcador tan abultado”, afirmó el estratega.

Sobre su continuidad como entrenador rojiamarillo, Segura recalcó que la decisión no depende de él.

Los rojiamarillos la pasaron muy mal. Albert Marín. (Albert Marín)

“Estoy trabajando, haciendo lo que puedo, de manera diferente. Estaremos aquí hasta el momento en que ellos decidan. Siento que este plantel tiene grandes jugadores, les decía a los muchachos que hoy perdimos de una manera en la cual no deberíamos haber perdido.

“Es primera vez que vivo esta situación, hoy hicimos cosas en las cuales, si no se viera el resultado, se mejoraron. Subimos el nivel de juego, pero perdimos, otra veces no tuvimos este juego en los primeros minutos, jugamos muy mal pero los resultados los sacábamos. Soy persona de fútbol y me contraton acá para algo, como lo han hecho en otros equipos, me gusta trabajar, ser responsable y los buenos resultados llegarán”, dijo.

Géiner reconoció el enojo de su afición, pero pide paciencia a los florenses.

“Necesito convencer a esta afición del trabajo que estamos haciendo. Yo vine al Herediano para ser campeón, lo dije en la presentación, vamos a demostrarlo a través del tiempo y si no, a seguir mi camino como Dios manda”, añadió.