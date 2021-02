“Un presidente de un club nos contactó y dijo que no estaba muy decidido si iba a rescindir al técnico que había, yo lo que le dije es que si no estaba seguro, no entráramos en esa situación porque no sería ético de mi parte esperar algo así, es la manera cómo yo me manejo, por eso mi representante es el que maneja todo para no andar en esas cosas”, agregó.