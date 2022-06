Géiner Segura no ve tintes de revancha en la final contra Alajuelense

El técnico del Cartaginés, Géiner Segura (izquierda), y sus asistentes están listos para enfrentar a Alajuelense. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico del Cartaginés, Géiner Segura, se toma con mucha madurez su primera final como entrenador y aseguró que está trabajando intensamente para darle a la institución y a los aficionados el título que se merecen.

El Fantasmita asegura que esta serie contra los rojinegros, cuyo partido de ida será este domingo a las 11 de la mañana, no la ve como una revancha luego de su paso por Alajuelense, en donde fue asistente técnico.

“Es una gran afición, nos ha respaldado en todo el torneo y esto nos compromete más para representar a la institución”, Géiner Segura, técnico Cartaginés.

“No veo que exista ningún deseo de revancha. Cuando salgo de un club lo trato de hacer bien y siempre he dado lo mejor. En mi etapa en la Liga nos fue muy bien y cuando decidí salir fue por este proyecto de Cartaginés que me presentaron.

“Viví cosas muy importantes en mi carrera como profesional y ahora estoy en el otro lado. Queremos lograr los objetivos y ser campeones, vamos paso a paso, veo una gran posibilidad para seguir creciendo”, expresó.

[ El defensor del Cartaginés José Luis Quirós es empunchado dentro y fuera de la cancha ]

Agradecido

El entrenador brumoso se toma el juego con cautela y cree que se ganaron estar en la final gracias al trabajo.

“Lo disfruto, aunque con mucha cautela, porque sé lo que nos ha costado. Eso sí, tenemos una responsabilidad más grande con lo que se nos viene y estamos muy comprometidos y concentrados en dar el siguiente paso”, manifestó.

A nivel personal, el entrenador agregó que está ilusionado por el proyecto en el que está trabajando.

“Tal vez a algunos ya se les olvidó, pero estuve en la Liga cuando consiguieron el título (la 30) y cuando mi agente me presentó el proyecto de Cartaginés me ilusionó muchísimo, porque es un proyecto en donde queremos ver a este equipo campeón y en zona de clasificación siempre.

Segura jugará su primera final como técnico, dirigiendo al Cartaginés. José Cordero. (Jose Cordero)

“Estoy muy agradecido con Dios por las personas que me han ayudado a estar acá. Esta pequeña parte de mi vida se la debo a la preparación que he tenido”, comentó.

Sobre el equipo favorito a dejarse la copa, Géiner recalcó que los dos tienen el mismo chance.

“Las posibilidades están para los dos. Nosotros llegamos acá en buena forma y este equipo se ha hecho muy fuertes en casa. Respetamos mucho al rival que dejamos fuera, de mucho peso, de mucha historia, porque Herediano es un gran equipo.

“Tenemos las mismas posibilidades que Alajuelense y la única ventaja que tienen ellos es que pueden solucionarlo en dos juegos y nosotros en cuatro. No me cabe duda de que algunos pensarán que Alajuelense (es favorito), pero no estamos por menos, si llegamos acá es porque nos lo ganamos”, comentó.