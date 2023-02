Geiner Segura puso la sinceridad por delante en nueva derrota de Herediano

Geiner Segura vive momentos complicados en su inicio de torneo con Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Geiner Segura, técnico del Herediano, vive momentos complejos en el inicio del Clausura 2023, pues solo ha ganando uno de los últimos nueve puntos y ya tiene encima a una parte de la afición rojiamarilla.

Este sábado, luego de la derrota ante Sporting, algunos periodistas le indicaron que su equipo no juega del todo mal, pero que por diversos motivos no consigue resultados, y no todo es su culpa.

Más allá de agradecer a quienes no lo matan de entrada y destacan lo que se ha venido haciendo, el técnico fue muy franco al decir que entiende que un equipo que no gana difícilmente se sostiene.

Herediano tiene reunión imprevista luego de la derrota ante Sporting

“Yo te voy a decir algo y no vamos a ser tan románticos, acá esto es de resultados, si yo juego bien y pierdo, nadie evalúa cómo jugué, porque lo que se ve es el resultado. Yo no he visto un campeón jugando bien, pero que pierde los partidos; no se puede, porque si jugaste bien, pero perdiste, así no puedes ser campeón.

“Al final de cuentas a nosotros lo que nos ocupa es el resultado; creo que hemos venido mejorando, pero el resultado no ha sido bueno para nosotros y a mí me ocupa eso porque, al final de cuentas, en otros momentos que he tenido han jugado muy bien pero han perdido y nadie lo dice, porque se ve el resultado”, comentó.

Para Segura ante Sporting su equipo tuvo más la pelota, generó más opciones y llegadas, pero si no puede tirar una por dentro, es donde todo se les complica.

“Creo que tuvimos cosas importantes, llegamos bastante los primeros minutos, pero llegar y llegar hasta con un hombre menos y que no se tenga la toma de decisiones correcta no pesa y terminamos pagando muy caro eso”, añadió.

La semana que viene es vital para Geiner; el martes recibirá a Santos y el sábado a Alajuelense, duelos que pueden determinar su futuro como técnico rojiamarillo.

Sporting es líder y metió al Herediano y a Geiner Segura en un zapato