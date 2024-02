Géiner Segura saca pecho con Pérez Zeledón por algo que no pudo cumplir con Puntarenas FC

El entrenador de Pérez Zeledón, Géiner Segura, sacó pecho con una circunstancia que ha logrado con los Guerreros del Sur, pero que no pudo lograr con Puntarenas FC.

Géiner Segura salió contento pese al resultado de 3 a 2 en contra. (MAYELA LOPEZ)

Segura habló en la conferencia, luego del juego ante Alajuelense, que Pérez perdió 3 a 2 en el Morera Soto y dijo que su equipo hizo un gran partido ante los rojinegros.

Segura sacó pecho con la regla sub-20, al indicar que ya la lograron.

Pérez Zeledón se fue arriba en el marcador. (MAYELA LOPEZ)

“A mí me criticaron porque no cumplí esa regla con Puntarenas FC, es el único torneo donde no la cumplí, siempre la hemos cumplido, eso va en el trabajo acumulado y no es ponerlos por ponerlos, es cumplir la regla basados en el trabajo”, comentó.