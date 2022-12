Geiner Segura se jaló otra torta en el Morera Soto

Anthony Contreras volvió al gol en el torneo de Copa. (Jose Cordero)

Geiner Segura la volvió a hacer en Alajuela. De nuevo se salió con la suya en el Morera Soto, ahora sacando la clasificación a la final del Torneo de Copa como entrenador del Herediano al triunfar 1-0.

Es verdad que lo que se llevó esta vez no se puede comparar al botín que sacó en julio, cuando se proclamó campeón, en esa misma cancha, con el Cartaginés, pero es una muestra que el lugar le viene bien.

Sacar un triunfo ante uno de sus archirrivales para dejarlo afuera del torneo no es algo que venga nada mal para un equipo que tuvo un 2022 muy complicado a nivel de resultados.

Claro, hay que pintar una línea en un tema, los rojiamarillos tiraron su mejor once posible, con seleccionados incluidos, una banca profunda y buenas variantes cuando fueran necesarias.

Gerson Torres, Keysher Fuller, Yeltsin Tejeda, Douglas López y Esteban Alvarado fueron titulares, mientras que Anthony Contreras entró a los 45 minutos para el segundo tiempo.

El aficionado manudo ya está harto de los fracasos. (Jose Cordero)

En el bando manudo, la titular estuvo llena de caras conocidas y que juegan con regularidad, sin embargo, su banca, salvo el guardameta Leonel Moreira, todos eran jugadores sub-21.

Los seleccionados manudos (que solo son dos) están en vacaciones, Celso Borges anda paseando por Nueva York y Johan Venegas aún no está disponible. Bryan Ruiz ya no cuenta, porque se retira el 17 de diciembre y por ende, ya no forma parte de la nómina.

En el banquillo no contó con Andrés Carevic porque aún no está inscrito, pero igualmente el argentino ya está entrenando al equipo y hasta dando indicaciones por celular a Martín Arriola, quien estuvo a cargo mientras tanto.

Parejo

Dentro de todo, el partido fue parejo, se definió por un error en defensa que el Team aprovechó al inicio del segundo tiempo, de esas tortas que hacen perder la paciencia a los fiebres manudos.

La mejenga arrancó con el estadio casi pelado y conforme fueron pasando los minutos se copando poco a poco, no para un lleno, pero con la suficiente cantidad de gente para que se notaran los silbidos ante un espectáculo que no gustaba, para variar.

Cuando Alexis Gamboa perdió una bola en la banda izquierda, en la que lo madrugó Kenneth Vargas, se veía que era una torta brava.

Huevito la puso al centro, donde apareció Anthony Contreras, quien le ganó la espalda a Yael López para meterse hasta la cocina y poner el único gol de la mejenga.

Carlos Mora fue el manudo que le anduvo más de cerca al gol. (Jose Cordero)

En el caso del paveño es un regreso al gol, luego de las finales del Apertura 2022 y la Copa del Mundo, una especie de desahogo para él.

El gol a los manudos les cayó muy pesado, no supieron cómo reaccionar, ni presentar su mejor juego, salvo un bombazo de Carlos Mora fuera del área que Esteban Alvarado se llevó en un paradón. Después de eso la Liga no fue más.

En la solidez defensiva rojiamarilla, Alajuelense no hallaba qué hacer, no encontraba caminos ni alternativas, en un medio campo con un Alex López desaparecido o un Aarón Suárez al que no le llegaba bola para nada.

Por otro lado, si la solidez mostrada será el sello del equipo de Geiner será muy interesante ver cómo se le puede plantear cara, porque un equipo con una defensa potente y muchas variantes en ofensiva, suena como un hueso durísimo de roer.

Ganar el torneo de Copa ante el exequipo de su timonel puede ser el primer espaldarazo para un proyecto que iniciaría con el pie derecho.

Los refuerzos manudos vieron la mejenga desde las gradas. (Jose Cordero)

Para la Liga una eliminación más y en un torneo de segundo orden es una raya más para el tigre, o, en este caso para un León que sigue dormido y con mucho brete por hacer con las caras nuevas que trajo para el otro torneo.

Claro, el aficionado ya está harto de perder todo, llámese como se llame, en este momento los fiebres no aceptan ni perder los 90 minutos por la vida, por algo la gritada que se llevaron al final.