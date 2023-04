Geiner Segura se manda fuerte contra los microciclos de la Sele

Géiner Segura, técnico de Puntarenas FC (PFC)

Dejando de lado la derrota de su equipo, el técnico de Puntarenas FC, Géiner Segura, aprovechó la conferencia de prensa tras el juego contra el Club Sport Cartaginés para mandar un filazo sobre la escogencia de jugadores para formar parte de la Selección Nacional.

Segura mencionó estos llamados a la Tricolor provocan que algunos futbolistas, entre los que incluyó a los de su equipo, caigan en una zona de confort.

“Aquí me voy a meter en una bronca, lo sé, pero lo tengo que decir, aquí cualquier jugador va a un microciclo de selección y ya es seleccionado nacional, entonces aquí todo el mundo es seleccionado nacional.

“Yo duré diez años para estar en una selección, jugando 300 partidos en primera división, pero ahora es muy fácil. En mi época, la generación de los 90 al 2012 ¿cuándo a uno le iba a tocar la selección o ir a microciclos?, no, a usted lo invitaban y no creía que era seleccionado, no, suave, un momento, usted iba a entrenar con la selección.

LEA MÁS: La tica que hace de anfitriona y espía de la Selección en Escocia

“Ahora estamos cayendo en que todo jugador es seleccionado y estamos cayendo en relajamiento.. Ahora un jugador de 19 años ya en la selección está tranquilo por una participación en un microciclo. Dígame usted, uno es seleccionado nacional cuando se pone esa camisa y queda en la lista que va a competir a nivel internacional”, puntualizó.

Segura indicó que lo dijo porque cuando llegó al club vio un camerino que no tenía claro lo que era ganarse el derecho de piso para estar en la titular, rendir en la cancha y luego ponerle en la selección.

Espera que con esta crítica, más jugadores se metan en la vara y jueguen bien.