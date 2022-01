Géiner Segura: “Si este muchacho no vuelve a pitar es culpa del cuarto árbitro”

El técnico de Cartaginés, Géiner Segura, no se anduvo por las ramas en la conferencia de prensa, luego de perder ante Guadalupe 3 a 2, ya que criticó fuertemente al cuarto árbitro, Ricardo Montero.

Géiner Segura estaba muy molesto. (Jose Cordero)

Segura dijo que cuando nombran a un árbitro joven como el de anoche, Raúl Eduarte, deben poner a otro joven de cuarto porque de lo contrario sucede lo que ocurrió esta noche, ya que Según Segura, Montero embarcó al novato.

“Si ponen a un árbitro joven que se equivoque él. Nosotros tratamos de ayudar, pero tiene que tomar las decisiones él. Si no vuelve a pitar es por culpa del cuarto árbitro. Lo guerreó el cuarto árbitro, las tarjetas que sacó fueron cantadas por el cuarto árbitro. No sé si él como central las hubiera sacado. Llega, hace caso al cuarto árbitro y fue una exageración, no sé cuántas tarjetas sacó”.

Añadió que el análisis del partido es uno con once, otro con diez y luego otro con nueve, aunque fueron apenas tres minutos los que estuvo con dos hombres menos.