“Le doy gracias a Dios porque estoy en lo que me apasiona. Ahora estoy completamente enfocado en Alajuelense y hasta que no me digan otra cosa, me enfocaré en esto, le agradezco a quienes en determinado momento se han fijado en mi persona, el paso que di acá es importante, a pesar de quienes pensaron que era para atrás.