Géiner Segura, técnico de San Carlos, y la difícil misión que tendrá contra Puntarenas

Géiner Segura, técnico de San Carlos está listo para debutar en el Apertura con los norteños. Prensa SC. (Prensa SC. /Prensa SC.)

Géiner Segura, técnico de San Carlos, está listo para su regreso al cuadro norteño y este sábado, los toros visitarán el estadio Ernesto Rohrmoser, para enfrentar al Puntarenas FC.

Segura es consciente de lo que logró el Puerto el torneo pasado, y reconoce que para los chuchequeros, puede ser complicado no jugar en su casa, el Lito Pérez. La mejenga dará inicio a las 5 de la tarde y se podrá ver por Tigo Sports.

Los porteños aún no pueden hacer uso de su estadio, debido a que, según el Ministerio de Salud, el plan remedial que le solicitaron al club aún no ha sido cumplido a cabalidad.

“Ellos (Puntarenas) ya jugaron ahí, pero realmente tenemos muy poca información, sabemos algunas cosas, pero me parece que el salir de casa no es fácil para cualquier institución, lo vivimos el torneo pasado; sin embargo, eso no quiere decir que será un rival fácil.

“Puntarenas quedó con una imagen muy alta, por lo que hizo el torneo pasado (llegó a semifinales), y tratarán de mantenerse y luchar bajo las condiciones que tiene”, afirmó.

Géiner Segura se mostró emocionado previo al inicio del torneo de Apertura

Con la motivación al tope

Segura se mostró muy emocionado por el debut en el Apertura 2025.

“Estamos muy motivados; realmente, hemos hecho una pretemporada muy importante, de mucho aprendizaje también, y los jugadores están con esas ganas, de salir y competir.

“En lo personal estoy muy agradecido, como lo he dicho anteriormente, con Dios y con la oportunidad que se me brinda de representar a esta gran institución, de tener nuevamente la oportunidad de llegar acá, y vamos a tratar de hacer lo mejor posible”, destacó.

El juego entre Puntarenas y San Carlos será a las 5 p.m. y se podrá ver por Tigo Sports. Prensa PFC. (prens/Prensa PFC)

El entrenador sancarleño afirmó que el torneo será muy complicado y los inicios pueden tornarse cerrados.

“Creo que, generalmente, los inicios de torneo son muy cerrados, no porque no haya un trabajo acumulado anteriormente, y conforme van pasando las jornadas, ya se verá mucho mejor el plantel. Se verá un torneo muy disputado, no solamente por los 10 equipos, sino que yo creo que siempre ha sido así”, dijo.