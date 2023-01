Géiner Segura, técnico del Herediano: “Me preocupa el gol que estamos recibiendo”

El técnico del Herediano, Géiner Segura, le dijo a la afición que lo están dando todo. Mayela López. (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

El técnico del Herediano, Géiner Segura, más allá de la derrota contra Guanacasteca, lamentó la cantidad de goles que están recibiendo.

“Me preocupa el gol que estamos recibiendo. Tuvimos opciones, llegamos al último cuarto de cancha, pero no tuvimos la eficacia.

“Han habido patrones por la forma en la que estamos recibiendo los goles. He tratado de hablar mucho, estar más concentrado. Al final no le voy a quitar mérito al plan de juego del rival, pero no podemos recibir ese tipo de goles, seguiremos trabajando en eso”, dijo.

El técnico florense le envió un mensaje a los aficionados rojiamarillos.

“Pienso que uno como profesional debe respetar a la afición, la exigencia de los aficionados es grande y a los aficionados nunca les va a gustar perder. Como personas y como profesionales siempre daremos todo para defender a la institución.

“Hoy el equipo trató de hacer todo, equivocamos los caminos, pero intentamos y trato de tener empatía con la afición que represento”, manifestó.