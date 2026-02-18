Geiner Segura vivió momentos duros antes de llegar a Saprissa y abrió su corazón para hablar de ello

El asistente técnico del Deportivo Saprissa, Geiner Segura, llegó a Tibás con la misión de ayudar a Hernán Medford en el banquillo para volver a los morados a la cumbre del fútbol nacional y centroamericano.

Segura vivió momentos de mucha gloria en los banquillos; entre los más recordados están el cetro de campeón nacional como asistente de Andrés Carevic en diciembre del 2020 con Alajuelense, además de la Liga Concacaf, hoy Copa Centroamericana, disputada en febrero del 2021, precisamente en una final en la que los manudos derrotaron al que es hoy su equipo, el Monstruo.

Geiner Segura afirmó que no todas sus salidas de anteriores clubes fueron por malos resultados (José Cordero /José Cordero)

Pese a los buenos momentos que tuvo como asistente de la Liga, su cúspide fue lograr que más de 80 años de sequía brumosa se esfumaran cuando en el estadio Alejandro Morera Soto, de Alajuela, Cartaginés, con Geiner de entrenador, se coronara campeón nacional con los blanquiazules.

Geiner Segura confiesa que pasó momentos complicados en su carrera en los banquillos

Después de todos esos momentos de alegría, el hoy asistente de los morados pasó por una irregularidad en los banquillos que él mismo calificó como difíci, hasta ahora que en Tibás confiaron en él para comandar el barco junto al Pelícano.

“Han sido momentos difíciles porque hemos creído en proyectos donde se nos han dado las riendas de una institución y, pues, creímos que se iba a respetar, pero no se respetaron, pero es parte del fútbol, también lo he entendido así”, expresó en una entrevista con La Teja.

Pese a no tener una regularidad como técnico en la primera división luego del histórico cetro con Cartaginés, Geiner sigue con mucha ilusión, asegurando que no todos sus despidos previos se deben a marcadores negativos.

“Eso no me ha quitado la ilusión de seguir creciendo como técnico, siento que tengo potencial, ahora en esta experiencia nuevamente como asistente, entonces creo que sigo creciendo; son cosas que pasan, no todas las cosas, no todas las salidas han sido por malos resultados, eso se lo puedo asegurar”, afirmó.

Geiner Segura confesó momentos complicados antes de su llegada al Saprissa (Jose Cordero/José Cordero)

El ahora asistente de Medford en el Saprissa aseguró que tiene buena relación con varios expatronos.

“De hecho, tengo muy buena relación con algunas personas que en algún momento, que por estar a cargo, tomaron la decisión de darme la salida de alguna institución, pero yo creo que al final uno en la vida va viendo y estoy tranquilo porque todos vieron el trabajo que hace Geiner”, acotó.

Segura confiesa sentirse feliz en esta etapa de asistente, ya que se mantiene en lo que tanto le gusta, que es el fútbol.

“Siempre trato de dejar algo cuando llego a alguna institución; creo que eso hace que hoy esté aquí también, porque se fijaron en Geiner Segura para estar en una institución tan grande como Saprissa y yo muy agradecido porque vamos a seguir creciendo y seguir en el fútbol, que es lo que nos apasiona y para lo que uno se prepara”, concluyó.