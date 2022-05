Gerald Drummond: “Es la mejor carrera de mi vida, no me cabe la felicidad” (video)

Gerald Drummond se lució este sábado en las pistas de España. (Archivo) (alonso tenorio)

El atleta olímpico Gerald Drummond Hernández tuvo un sábado de ensueño al coronarse campeón iberoamericano en los 400 metros con vallas en el torneo que se disputa en Alicante, España.

Las cosas no pudieron salirle mejor al vecino de Guadalupe, San José, pues la marca de 48:87, además del título, le permitió imponer un nuevo récord nacional y obtener la clasificación directa al Mundial de Atletismo 2022 en Oregon, Estados Unidos.

“Es la mejor carrera de mi vida, no me cabe la felicidad, estoy demasiado contento, me gustaría celebrar con gente de mi entorno, pero viajé a esta competencia solo y pues, nada, es lo que hay. Sé que toda mi familia, mi novia, mi entrenador, mi equipo Coopenae y la gente que siempre están apoyándome están supercontentos por todo lo que he hecho, les agradezco de corazón el apoyo.

“Fue demasiado difícil, demasiado cansada, pero lo logré, estoy muy contento de hacer un nuevo récord nacional, ser campeón iberoamericano y obtener la marca mínima para el mundial. Fue una gran carrera, necesito verla, analizarla, seguir emocionándome”, comentó el tico luego del gran esfuerzo.

Como si lo alcanzado fuera poco, Gerald además se posicionó como octavo en el mundo en su categoría, luego del carrerón de este sábado y se prepara para dos pruebas más la próxima semana.

“Mi gira por Europa aún no acaba, tengo que descansar un poco y seguir entrenando para las dos competencias que me quedan, el miércoles y el domingo. Aunque ya tenga la marca para el mundial, queremos hacer una buena representación, tanto para mí como para mi país”.

Gerald Drummond gana la medalla de oro en los 400m vallas del Iberoamericano de Atletismo, con una marca de 48,87, récord Nacional, marca para el mundial de Oregon y 8vo lugar del mundo actualmente. FELICITACIONES Posted by Fast Twitch Team on Saturday, May 21, 2022

