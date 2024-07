Gerald Taylor interiorizó un lema personal que le transmitió su madre para triunfar

Gerald Taylor, el jugador de Saprissa y de la Selección Nacional, está cerca de concretar su sueño de jugar en el extranjero, gracias al constante apoyo de su madre, Aida Dosman, y a un lema personal de la señora que logró inculcar en el joven.

Gerald está a punto de ser contratado por el Hearts of Midlothian, en Escocia, y la madre está demasiado contenta con esa gran vitrina que se le abre a su hijo.

Gerald Taylor y su mamá Aida Bosman. (Cortesía )

Doña Aida, una emprendedora mujer de Manzanillo, Talamanca, siempre ha inculcado en sus hijos el positivismo y la perseverancia.

“Yo tengo un lema para mí, ‘las cosas siempre se pueden’. Lo negativo no me gusta, tengo buena aura y con eso lo cubro a él”, dijo refiriéndose a Gerald, pero también va para sus hermanos, también futbolistas Randy y Samir Taylor, ambos en Santa Ana FC.

“Yo no puedo ser negativa, tengo que ser positiva siempre, porque las cosas se pueden hacer y Gerald lo ha entendido”, manifestó.

Gerald Taylor ha destacado en Saprissa. (Jose Cordero)

“No temo que Gerald se vaya solo, ya que está preparado desde niño. Cuando se fue a San José me dio más miedo, pero ahora no. Ir a otro país es positivo, porque debe aprovechar la oportunidad que tanto ha buscado”, comentó.

Gerald, Randy, doña Aida, Samir y un sobrino del jugador morado. (Cortesía )

“Antes de que estuviera con Saprissa ya sabía hacer sus cosas. Él a veces me llamaba y me preguntaba cómo se cocinaba tal cosa, y ya aprendió todo. La ropa se la lava él, sabe hacerlo todo”, dijo la orgullosa madre.

Emoción

Por supuesto, todos en la familia están muy emocionados y ansiosos con el viaje de Gerald; no obstante, el más tranquilo es el mismo jugador.

“Yo estoy muy emocionada, para Gerald es un sueño, es lo que ellos siempre han querido y es un orgullo. Es el único de la familia que ha llegado tan lejos y es una felicidad inmensa para nosotros”, agregó la mamá de Gerarld.

“Claro que nos da tristeza que se vaya tan lejos, pero estoy bien, porque es lo que él quiere. Nunca pensamos que fuera a ir tan lejos”, comentó la mamá.

Dijo que, de momento, Gerarld viajará solo y no sabe aún si un día podría ir a Escocia, un país del que realmente sabe poco.

“Casi no sé nada, solo que hay muchas gaitas y que algunos hombres usan enaguas (kilt)”.

Sobre su hijo, dijo que es un muchacho muy noble y que cree que le irá bien por su esfuerzo. “Es muy alegre, le gustan las bromas, y las bromas fuertes, pero va a estar bien”, manifestó con jocosidad doña Aida.

Algo que la pone un poco triste es que quizás los partidos no los pueda ver como aquí. “Yo espero que él me mande algún link porque no me pierdo ningún partido de él”.

En ese sentido, dijo que muchas veces se reúne una buena cantidad de personas en la casa para ver los partidos donde participa Gerald.

“Ponemos una tele afuera en el patio y todos los vecinos ven el partido, vienen a apoyar a Gerald, cuando está en la Sele o con Saprissa. A veces hacemos parrilla, es bien bonito, añadió.

El viaje de Gerald Taylor desde el Caribe Sur de Costa Rica hasta el fútbol profesional en Escocia es un testimonio del poder del apoyo familiar y la perseverancia.

Su historia no solo inspira a otros futbolistas jóvenes, sino que también destaca la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de los sueños.