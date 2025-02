Gerard Piqué le confesó a Iker Casillas el increíble cambio que quiere hacer en el fútbol

Gerard Piqué habló largo y tendido con Iker Casillas en su nuevo pódcast. Foto tomada de X Gerard Piqué. (Foto tomada de X Gerard Piqué. /Foto tomada de X Gerard Piqué.)

Gerard Piqué reconoce que el fútbol actual y las distintas plataformas le quitan emoción al fútbol y por eso, intentó hacer algunos cambios para que el deporte rey siga vistoso, como hasta hace algunos años, sin embargo, sus propuestas no fueron bien vistas por algunos.

El exdefensor del Barcelona y la Selección de España le hizo algunas confesiones a Iker Casillas, en su pódcast llamado “Bajo Los Palos”, en donde contó que el fútbol estaba perdiendo audiencia ante las diferentes plataformas que se presentan en la actualidad.

“No soy partidario de hacer grandes cambios, pero el fútbol tiene que entretener. Tienes que ir a un terreno de juego y divertirte, hay que atraer a las nuevas generaciones.

“¿Qué es lo más emocionante de un partido de fútbol? El gol. Entonces, no puede ser que los partidos terminen cero a cero. No puede ser que vayas a un estadio y te gastes 70, 90, 100, 200 o 300 euros y vayas a un partido de Champions y termine cero a cero. No puede ser. Tendría que pasar algo para que esto no fuera así. Propuesta estúpida para valorarla: si un partido termina 0 a 0, los equipos deberían sumar cero puntos“, dijo.

El exportero del Real Madrid puso a sudar al presidente de la Kings League. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Se pararon de uñas

Las declaraciones del exjugador y presidente de la Kings League no fueron bien vistas por algunos aficionados, quienes se le fueron con todo al español.

“Recemos para que Piqué nunca llegue a la FIFA”; “Me parece muy lógico y acertado, eso llevaría aún a los equipos más pequeños a ser atrevidos y arriesgarse en el último tramo del partido” y “Los partidos en liga que terminen empatados deben decidirse en penales: 2 puntos para el ganador y 1 para el perdedor”, fueron parte de los comentarios que hubo en X.